Davis Cup: Mit Struff und Koepfer zur Gruppenphase nach Zhuhai

Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Kevin Krawietz und Tim Pütz in das Team berufen, das vom 10. bis 15. September bei der Davis Cup-Gruppenphase in China aufschlagen wird. Der fünfte Platz im Team wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 17:41 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard führt das deutsche Davis-Cup-Aufgebot für China an.

Alexander Zverev wird dem DTB-Team in China aufgrund der komplizierten Davis-Cup-Terminplanung in diesem Jahr, die die Gruppenphase in China direkt nach den US Open in New York, vor dem Laver Cup in Berlin und dem Asien-Swing vorsieht und mit enormen Reisestrapazen verbunden wäre, aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen können.

„In dieser Konstellation haben wir durch eine starke Teamleistung das schwere Auswärtsspiel in Ungarn gewonnen und uns für die Gruppenphase qualifiziert. Die gleiche positive Energie erwarte ich auch für die beschwerliche Reise nach China. Diese vier Spieler verfügen über sehr viel Erfahrung im Davis Cup und wir können uns bei ihnen immer darauf verlassen, dass sie im DTB-Dress ihre Bestleistungen abrufen“, begründet Michael Kohlmann seine Entscheidung.

Die beiden Einzelspieler Struff und Koepfer waren maßgeblich daran beteiligt, dass das deutsche Team Anfang des Jahres die Qualifikationsrunde erfolgreich meisterte. Koepfer bezwang an Tag eins Fábián Marozsán, Struff zog an Tag zwei mit einem Sieg über Máté Valkusz nach.

Auch im Doppel setzt Kohlmann auf ein bewährtes Duo. Kevin Krawietz und Tim Pütz sind feste Größen in der deutschen Herrennationalmannschaft. Das deutsche Doppel musste bei elf gemeinsamen Einsätzen im Davis Cup erst eine Niederlage einstecken. „Dass wir im Davis Cup immer wieder auf dieses Weltklassedoppel zurückgreifen können, gibt uns vor jeder Begegnung ein gutes Gefühl. In der Gruppenphase werden nur zwei Einzel und ein Doppel gespielt. Deshalb hat das Doppel noch mehr Bedeutung und kann Duelle entscheiden“, sagt Kohlmann.

Der fünfte Platz im Team wird zu einem späteren Zeitpunkt besetzt: „Ich habe mich wie schon zuletzt gegen Ungarn dafür entschieden, den fünften Spieler erst zu einem späteren Zeitpunkt zu nominieren, da es bis zur Gruppenphase noch acht Wochen sind, in denen viel passieren kann. Dies bietet mir die Möglichkeit, flexibel auf die Entwicklungen in den nächsten Wochen reagieren zu können“, so Kohlmann.

USA, Slowakei und Chile warten

Die Davis Cup-Gruppenphase findet vom 10. bis 15. September statt. In vier Vierergruppen spielen 16 Teams die acht Plätze in der K.o.-Runde aus. Die beiden besten Teams jeder Gruppe spielen dann beim Final 8 in Málaga vom 19. bis 24. November den Davis Cup-Sieger 2024 aus.

Deutschland wurde der Gruppe C, mit den USA, Slowakei und Chile, zugelost. Die Spiele finden in Zhuhai (China) im Hengqin International Tennis Center auf Hartplatz statt. „Unser Ziel ist es, diese schwere Gruppe zu überstehen und nach 2022 wieder bei den Finals in Málaga dabei zu sein“, gibt Kohlmann die Richtung vor.