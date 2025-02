Davis Cup: Nach hitziger Diskussion – Brasilien chancenlos gegen Frankreich

Das französische Team um Arthur Filsund Ugo Humbertmachte am zweiten Spieltag den 3:0-Sieg gegen Brasilien im Davis Cup klar. Und das nicht ohne hitzige Diskussion.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 17:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Bei dem Handshake nach dem Match zwischen Arthur Fils und dem brasilianischen Thiago Seyboth Wild wurde so stark diskutiert, dass sogar Frankreichs Teamchef Paul-Henri Mathieu einschreiten und die beiden Streithähne voneinander trennen musste. Aber was war passiert?

Der 20-jährige Fils sicherte sich bereits den ersten Satz mit 6:1 vor dem Heimpublikum in Orleans. Der zweite Satz verlief deutlich knapper, und der Streit-Auslöser passierte bei 4:4, Vorteil für Fils. Seyboth Wild spielte einen Stopp, den der Franzose nur knapp erlaufen konnte und zielte mit seiner Rückhand direkt auf den Körper seines brasilianischen Kontrahenten, der sich gerade noch so wegducken konnte. Der Ball landete hinter der Grundlinie im Aus.

Vorwurf der Unsportlichkeit

Der Schiedsrichter gab den Punkt dennoch an Fils, da er eine Ballberührung von Seyboth Wild gesehen haben wollte. Unter großem Unmut im brasilianischen Lager ging der Punkt und Spielball an den Top-20-Spieler aus Frankreich, der das Match dann zügig mit 6:4 beendete. Nach dem Spiel warf zunächst der brasilianische Kapitän Jamie Oncins dem Unparteiischen einen „großen Fehler“ vor, bevor die Situation am Netz eskalierte.

https://www.instagram.com/reel/DFilEJXqYoB/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Der Brasilianer bezichtigte Fils mit erhobenem Finger der Unsportlichkeit, was dieser nicht auf sich sitzen lassen wollte und ebenfalls heftig gestikulierend auf Wild einredete. Am Ende trennten die beiden Kapitäne der jeweiligen Mannschaft ihre Spieler. Nach etwas Beruhigungszeit sagte Fils: „Es gibt keine Probleme zwischen mir und ihm (Wild). Wir haben uns danach ausgesprochen."

Also, alles halb so schlimm, vor allem aus französischer Sicht. Denn vor Fils hatte bereits Ugo Humbert sein Team mit 1:0 in Führung gebracht. Fils sicherte den 2:0-Vorsprung, und das französische Duo Benjamin Bonzi und Pierre-Hugues Herbert machten mit einem Comeback-Match den Gesamtsieg gegen die Brasilianer klar.

Im September gegen Kroatien

Humbert setzte sich mit 7:5 und 6:3 gegen die brasilianische Hoffnung und #NextGen-ATP-Finals-Sieger Joao Fonseca durch. Matos und Herbert gewannen mit 4:6, 6:3 und 6:4 gegen Rafael Matos und Marcelo Melo, der außerhalb der Länderspiele viel an der Seite von Zverev aufschlägt. Die anschließenden Einzel sind aufgrund des 3:0-Zwischenstands nur noch für eine Schadenbegrenzung aus brasilianischer Sicht relevant. Frankreich trifft im September nun auf das kroatische Team, das Slowenien mit 3:1 nach Hause schickte.