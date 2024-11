Davis Cup: Niederlande besiegen Spanien - Karriere von Rafael Nadal offiziell vorbei

Die Niederlande haben Spanien im Davis-Cup-Viertelfinale besiegt. Damit ist die glorreiche Karriere von Rafael Nadal offiziell vorbei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 00:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Spanien und die Niederlande lieferten sich ein spektakuläres Doppel

Die Niederlande sind bei der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga durch einen 2:1-Erfolg über Spanien ins Halbfinale eingezogen. Und nicht nur das: Durch die knappe Niederlage der Hausherren steht auch fest, dass die Karriere des 22-fachen Grand-Slam-Siegers Rafael Nadal nun offiziell vorbei ist.

Nadal hatte das Auftakteinzel gegen Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen verloren, Carlos Alcaraz wenig später durch einen letztlich überzeugenden Sieg gegen Tallon Griekspoor ausgeglichen. So kam es zum Showdown im Doppel, in dem sich Marcel Granollers/Alcaraz und Wesley Koolhof/van de Zandschulp gegenüberstanden.

Spanier vergeben Satzball - Niederlande eiskalt

Schnell entwickelte sich ein äußerst ansehnliches Match, in dem beide Teams ihre Chancen hatten. Die Spanier fanden im zehnten Spiel einen Satzball vor, konnten diesen aber nicht nutzen. Angeführt von Koolhof, der seine Karriere nach den Tagen von Malaga ebenfalls beenden wird, machten es die Niederländer im Tiebreak besser und verwerteten ihre erste Möglichkeit zur 7:6 (4)-Führung.

Die Freude war jedoch nicht von allzu langer Dauer, glückte den Hausherren dank eines sensationellen Returns von Alcaraz im zweiten Durchgang doch das erste Break zum 2:1. Koolhof/van de Zandschulp schlugen allerdings zum 4:4 zurück und waren beim Stand von 5:4 bzw. 6:5 nur mehr ein Game vom Matchgewinn entfernt.

Nadal trug sich in die Geschichtsbücher ein

Mit viel Mühe retteten sich die Spanier in ein Tiebreak, in dem den Niederländern das entscheidende Minibreak zum 4:3 gelang. Nach über zwei Stunden Spielzeit durften Koolhof/van de Zandschulp über den 7:6 (4) und 7:6 (3)-Erfolg jubeln. Während es für die Niederlande im Halbfinale gegen Deutschland oder Kanada geht, stand der Abend aus spanischer Zeit nach Spielende nur mehr im Zeichen Nadals.

Der immer wieder von Verletzungen geplagte Mallorquiner holte im Laufe seiner Karriere 92 Titel - darunter 22 bei Grand-Slam-Turnieren - und stand insgesamt 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Zudem gewann Nadal bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Goldmedaille im Einzel sowie acht Jahre später in Rio de Janeiro zusammen mit Marc Lopez die Goldmedaille im Doppel.