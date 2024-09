Davis Cup: Niederlande mit Sieg über Brasilien wieder Finalkandidat

Das niederländische Team drehte gestern Nacht auf den letzten Metern das Duell gegen Brasilien und ist nun wieder auf dem besten Weg, zum dritten Mal in Folge das Finale des Davis Cups zu erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 10:16 Uhr

© Getty Images

Es war das erste Aufeinandertreffen zwischen der Niederlande und dem brasilianischen Team. Joao Fonesca ging für die Brasilianer gegen Botic van de Zandschulp, Rang 68 der Weltrangliste, an den Start. Nach 92 Minuten hatte Fonesca mit 6:4 und 7:6 (3) den ersten Punkt für sein Team in der Tasche. Tallon Griekspoor schaffte gegen Thiago Monteiro mit 7:6 (2) und 6:4 den Ausgleich und so hing der Spielentscheid vom Doppel ab.

Im Doppel durfte Botic van de Zandschulp nochmal ran. Zusammen mit Weseley Koolhof standen sie dem brasilianischen Duo Rafael Matos und Marcel Melo gegenüber. Und wieder wurde das Match in zwei engen Sätzen entschieden. Letztendlich waren es die Niederländer, die gestern Nacht den Gesamtsieg durch einen 6:4 und 7:6 (5)-Sieg im Doppel feiern konnten. Durch den Sieg schnappte sich das niederländische Team die Tabellenführung in der Gruppe A, obwohl sie in ihrem ersten Match eine Niederlage gegen die Belgier hinnehmen mussten. Das belgische Team bestreitet heute ihr zweites Duell gegen die Italiener. Der Gewinner der Begegnung wird die Spitze der Gruppe übernehmen- beide Mannschaften starteten mit einem Auftaktsieg in die Gruppenphase in Bologna.