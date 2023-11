Davis Cup: Novak Djokovic fixiert Serbiens Halbfinaleinzug

Das von Novak Djokovic angeführte Serbien hat sich durch einen souveränen Erfolg gegen Großbritannien für das Davis-Cup-Halbfinale qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 22:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ließ Cameron Norrie keine Chance

Serbien ist durch einen souveränen Erfolg gegen Großbritannien in die Vorschlussrunde der Davis-Cup-Endrunde eingezogen. Miomir Kecmanovic und Novak Djokovic fixierten noch vor einem etwaigen Doppel den Sieg - und verloren dabei keinen einzigen Satz.

Kecmanovic legte im spanischen Malaga mit einem 7:6 (2) und 7:6 (6)-Erfolg gegen Jack Draper den Grundstein für das Weiterkommen, das Djokovic anschließend mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:4-Sieg gegen Cameron Norrie unter Dach und Fach brachte.

Im Halbfinale trifft Serbien am Samstag (12.00 Uhr/ServusTV On) auf Italien, das sich am Donnerstag mit 2:1 gegen die Niederlande durchsetzte. Dabei kommt es zu einer Neuauflage des ATP-Finals-Endspiels zwischen Djokovic und Jannik Sinner, das der Serbe am Sonntag souverän in zwei Sätzen gewann. Das andere Halbfinale bestreiten Finnland und Australien bereits am Freitag (16.00 Uhr/ServusTV On).