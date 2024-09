Davis Cup: Novak Djokovic im serbischen Team dabei

Novak Djokovic wir im serbischen Davis-Cup-Team am 14. und 15. September 2024 gegen Griechenland aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 06:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird für Serbien im Davis Cup aufschlagen

Es hätte den Olympiasieg von Paris natürlich nicht mehr gebraucht, um festzuhalten, dass Novak Djokovic in Serbien als Nationalheiliger verehrt wird. Mit Recht natürlich. Aber die Goldmedaille hat Djokovic selbst ja auch so viel bedeutet, weil er sie eben nicht nur für sich, sondern auch für sein Heimatland gewonnen hat. Sicherlich mit ein Grund, warum der Weltranglisten-Zweite nun trotz der Enttäuschung mit dem Drittrunden-Aus bei den US Open gegen Alexei Popyrin für Serbien gegen Griechenland spielen wird.

Die artie wird am 14. und 15. September 2024 über die Bühne gehen, Austragungsort wird Belgrad sein. Mit der Teilnahme von Djokovic sollten volle Tribünen garantiert sein.

Um den Titel werden die Serben in diesem Jahr indes nicht mitspielen. Denn gegen Griechenland geht es lediglich um den Verbleib in der Weltgruppe des Davis Cups. Im vergangenen Jahr war das Team um Djokovic noch im Halbfinale der Finalrunde in Malaga am späteren Champion Italien mit Jannik Sinner gescheitert.