Davis Cup: Novak eröffnet gegen Coric, dann Thiem gegen Gojo

Dennis Novak wird am morgigen Samstag das erste Match der Davis-Cup-Begegnung zwischen Kroatien und Österreich in Rijeka gegen Borna Coric bestreiten. Danach spielt Dominic Thiem gegen Borna Gojo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 13:33 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem und Dennis Novak werden Österreich am Samstag in Rijeka vertreten

Wie üblich beim aktuellen Format im Davis Cup standen die Begegnungen am ersten Tag zwischen Österreich un Kroatien in Rijeka schon vor der Auslosung fest. Denn es tritt stets die Nummer eins einer Mannschaft gegen die Nummer zwei des Gegners an. Nachdem Jürgen Melzer mit Dominic Thiem und Dennis Novak die beiden erwarteten Spieler ins den Ring wirft, und bei den Kroaten nach dem Ausfall von Marin Cilic klar war, dass Borna Gojo neben Borna Coric das zweite Einzel bestreiten wird, sieht es nun also so aus: Novak beginnt gegen Coric, danach folgt Thiem gegen Gojo.

Wäre Melzer streng nach Rangliste vorgegangen, dann hätte eigentlich Jurij Rodionov spielen müssen. Dennis Novak hat während der vergangenen Jahre aber immer wieder gezeigt, dass er gerade im Davis Cup zu großen Leistungen fähig ist.

Thiem und Novak mit positiver Davis-Cup-Bilanz

Erfahrungswerte gibt es übrigens keine: Weder haben Borna Coric und Dennis Novak bislang gegeneinander gespielt noch Dominic Thiem und Borna Gojo. Das für den Sonntag avisierte Spitzeneinzel Thiem gegen Coric kam bislang dagegen schon fünf Mal zur Austragung. In der Bilanz hat der Österreicher mit 3:2-Siegen die Nase vorne.

Dominic Thiem hat bislang 13 Einzel-Matches im Davis Cup bestritten, neun davon konnte er gewinnen. Den letzten Auftritt des US-Open-Champions von 2020 gab es ein Jahr zuvor in Finnland, wo Thiem beim 3:2-Erfolg der Österreicher gegen Patrik Niklas-Salminen einen Punkt holte, sein zweites Einzel gegen Emil Ruusuvuori allerdings verlor. Dennis Novak konnte von 15 gespielten Einzeln ebenfalls neun für sich entscheiden. Zuletzt spielte Novak im vergangenen Jahr in Südkorea, wo er den einzigen Punkt für Österreich holte. Im zweiten Einzel dann aber gegen Soonwoo Kwon mit 5:7 und 5:7 unterlag.