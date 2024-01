Davis-Cup-Quali: Zverev führt DTB-Team an

Olympiasieger Alexander Zverev führt die deutschen Tennisprofis im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups 2024 in Ungarn an.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 15:36 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Bei der Davis-Cup-Auswärtspartie in Ungarn kann Michael Kohlmann auf Alexander Zverev zählen.

Teamkapitän Michael Kohlmann nominierte die deutsche Nummer eins für die Qualifikations-Partien am 2. und 3. Februar in Tatabanya ebenso wie Jan-Lennard Struff und das Erfolgs-Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz. Der fünfte Platz im Team wird erst später vergeben.

"Sowohl Alexander als auch Jan-Lennard haben nach ihren längeren Verletzungen 2023 eine überragende Saison gespielt und sich eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Mit ihrer Erfahrung bilden sie das Gerüst der Mannschaft und sind aufgrund ihrer sportlichen Ausnahmequalität gesetzt", sagte Kohlmann. Der Sieger der Begegnung qualifiziert sich für die Gruppenphase im September, die an vier verschiedenen Orten stattfindet.

In der abgelaufenen Saison hatte das deutsche Team gegen die Schweiz auch aufgrund einer Einzelniederlage von Zverev die Gruppenphase verpasst. In der Relegation verhinderte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) aber immerhin in Bosnien-Herzegowina den Abstieg aus der Weltgruppe.