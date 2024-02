Davis-Cup-Qualifiers: Auch Argentinien und Chile in der Gruppenphase

Als letzte Nationen haben auch die südamerikanischen Länder Argentinien und Chile den Sprung in die Gruppenphase der Endrunde des Davis Cups 2024 geschafft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 11:14 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez sorgte beim Davis Cup für den entscheidenden Punkt gegen Kasachstan

Mit Chile und Argentinien stehen nun alle Qualifikanten für die Gruppenphase der Davis-Cup-Endrunde 2024 fest. Und beide Partien wurden erst im vierten und letzten Einzel der jeweiligen Ties entschieden.

In Rosario, Argentinien, mussten die Hausherren buchstäblich bis zum letzten gespielten Punkt zittern. Nachdem die Südamerikaner nach einem ausgeglichenen ersten Tag nach dem Doppel mit 2:1 in Führung gehen konnten - Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewannen mit 6:7 (3), 6:4, 6:0 gegen Aleksandr Nedovyesov und Dmitry Popko - schaffte Timofei Skatov das 2:2-Unentschieden mit einem 7:6-(1),-6:4-Sieg über Francisco Cerundolo. Im letzten Duell zwischen Sebastian Baez und Popko ging es dann richtig eng zur Sache, mit 6:4, 3:6, 7:6 (6) hatte am Ende aber der Kitzbühel-Champion des Vorjahres die Nase vorn.

Gruppenphase der Finals im September

Auch die Begegnung zwischen Chile und Peru in Santiago de Chile hatte für die Zuseher einiges zu bieten: So gab es an Tag eins eine faustdicke Negativ-Überraschung für die Lokalmatadore, als der Weltranglisten-20. Nicolas Jarry mit einer 1:0-Führung im Rücken gegen den 19-jährigen Ignacio Buse, der aktuell auf Rang 438 des ATP-Rankings notiert ist, mit 2:6, 6:2, 3:6 unterging. Mit einem Sieg im Doppel ging Peru sogar mit 2:1 in Front, doch in den letzten beiden Einzeln setzten sich dann doch die weitaus besser rangierten Gastgeber durch. Jarry bezwang Juan Pablo Carillas Patino-Samudio 6:2, 6:4, Alejandro Tabilo behielt mit 2:6, 6:3, 6:2 die Oberhand. Buse, der an beiden Tagen ausgezeichnete Leistungen bot, darf man als Tennisfan ruhig im Auge behalten.

Weiter geht es nun von 10. - 15. September, wenn die Gruppenphase der Finals über die Bühne gehen. Apropos Bühne: Die Veranstaltungsorte wurden von der ITF noch nicht bekannt gegeben. Fix dabei waren von jeher die beiden Finalisten des Vorjahres Italien und Australien, sowie die Wildcard-Nationen Spanien und Großbritannien. Und hier nochmal zur Übersicht die zwölf Nationen, die sich am Wochenende qualifizieren konnten: USA, Kanada, Slowakei, Deutschland, Niederlande, Finnland, Brasilien, Belgien, Tschechien, Frankreich, Argentinien und Chile. Die anschließende K.O.-Phase findet, wie auch die letzten Jahre, im November in Malaga statt.

