Davis-Cup-Qualifiers: Belgien kegelt Kroatien raus, Tschechien klar durch

Die Qualifiers für die Davis-Cup-Endrunde 2024 sind (fast) geschlagen. Einzige kleine Überraschung am Sonntag war der Sieg Belgiens in Kroatien.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2024, 21:45 Uhr

© Getty Images Zizou Bergs sorgte beim Davis-Cup-Duell gegen Kroatien für das 3:1

Deutschland, die Slowakei, die Niederlande, die USA, Finnland und Schweden waren bereits am gestrigen Samstag in die Gruppenphase der Davis-Cup-Endrunde 2024 eingezogen. Am Sonntag zogen bislang vier weitere Länder nach, die Partie zwischen Chile und Peru wird erst im Laufe dieser Nacht fertig gespielt, während in Argentinien die Kasachen bei einem 2:2 ein entscheidendes Einzel erzwangen.

Den vielleicht härtesten und größten Erfolg erspielten sich am letzten Tag des Davis-Cup-Wochenendes die Belgier, die als Gast in Kroatien die Hausherren mit 3:1 bezwingen konnten. Nach Tag eins war es in Varazdin ausgeglichen 1:1 gestanden, die Doppelpartie legte also bereits die erste Weiche Richtung Erfolg. Und da holten die Belgier mit den Doppel-Spezialisten Sander Gille und Joran Vliegen ein dramatisch erkämpftes 2:6, 6:3, 7:6 (4) gegen die um nichts schwächeren Ivan Dodig und Mate Pavic. Durch die tolle Leistung der Teamkameraden gepusht, machte dann im dritten Einzel Zizou Bergs alles klar. Der 24-jährige Flame erspielte sich gegen den leicht besser platzierten Duje Ajdukovic ein durchaus klares 6:1, 7:5.

Klare Sache für Tschechien und Frankreich

Vorher am Tag war der Käse zwischen Tschechien und Israel schneller gegessen als es dem Publikum in Ostmähren wohl lieb war. Nach einer 2:0-Führung nach Tag eins profitierten Tomas Machac und Adam Pavlasek von einer Aufgabe des israelischen Gespanns Daniel Cukierman und Edan Leshem beim Stand von 4:1 im ersten Durchgang. Der Sieg von Vit Kopriva in drei Sätzen (3:6, 6:3, 11:9) war nur noch für die Statistik interessant. In der Nacht von gestern auf heute (MEZ) durfte Kanada über ein 3:1 gegen Südkorea jubeln. Zwar holten Jisung Nam und Minkyu Song gegen Alexis Galarneau und Vasek Pospisil den Anschluss-Punkt im Doppel, danach schulg Gabriel Diallo Seongchan Hong jedoch in drei Durchgängen mit 7:5, 4:6, 6:1.

Keinen Punkt konnte Taipei gegen Frankreich holen. Auch an Tag zwei setzte es eine Niederlage im Doppel (Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin gegen Yu Hsiou Hsu/Jason Jung 3:6, 6:2, 7:6 [1]) und im Einzel (Quentin Halys gegen Chun Hsin Tseng 6:3, 7:6 [3]).

