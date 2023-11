Davis Cup Qualifiers: Deutschland muss nach Ungarn, die Schweiz in die Niederlande

Die Auslosung für die Davis-Cup-Qualifikationsrunde Anfang Februar 2024 hat jeweils Auswärtspartien für die Mannschaften Deutschlands und der Schweiz gebracht.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 17:23 Uhr

© Getty Images Das deutsche Team muss in der Qualifikation für den Davis Cup 2024 auswärts gegen Ungarn antreten

Die deutschen Tennisprofis treffen im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups 2024 vom 2. bis 4. Februar 2024 auswärts auf Ungarn. Das ergab die Auslosung der Qualifikationsrunde am Sonntag in Malaga, wo auch im kommenden Jahr die besten acht Teams der Welt in der Finalrunde den Champion ausspielen werden.

In dieser Saison hatte das Team von Kapitän Michael Kohlmann gegen die Schweiz auch aufgrund einer Einzelniederlage von Olympiasieger Alexander Zverev die Gruppenphase verpasst. In der Relegation verhinderte das Team aber immerhin in Bosnien-Herzegowina den Abstieg aus der Weltgruppe.

Österreich im Playoff gegen Irland

Apropos Schweiz: Die Eidgenossen um Altstar Stan Wawrinka und Zukunftshoffnung Dominic Stricker haben für die Qualifikation die auf fünf gereihten Niederländer gezogen. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor & Co. dürfen bei dem spannenden Tie auf das Heimrecht vertrauen.

Österreich kennt seinen Gegner im Play-Off der Weltgruppe-I bereits länger: ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer muss seine Mannschaft, die Anfang Februar auf drei gesetzt sein wird, auf die Aufgabe Irland vorbereiten, wobei Sebastian Ofner, Dominic Thiem und Kollegen die Segel in Richtung der landschaftlich wunderschönen Insel im Nordwesten Europas setzen dürfen.

