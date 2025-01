Davis-Cup-Qualifiers: Nishikori kann Ausgleich der Briten nicht verhindern

Nach dem Auftakt-Erfolg von Yoshihito Nishioka gegen Billy Harris konnte der ehemalige US-Open-Finalist Kei Nishikori den Vorsprung gegen Jacob Fearnley nicht veredeln, womit Japan und Großbritannien den ersten Tag des Länderkampfs bei den Davis-Cup-Qualifiers mit einem 1:1 beschließen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 09:31 Uhr

© Getty Images Routinier Kei Nishikori musste mit der Niederlage gegen Jacob Fearnley den 1:1-Zwischenstand zwischen Japan und Großbritannien hinnehmen.

Den Auftakt vor heimischem Publikum beging der Japaner Yoshihito Nishioka gegen den Briten Billy Harris. Nach einem frühen Break-Rückstand kämpfte sich der 29-jährige Nishioka wieder zurück ins Match. Nachdem der Linkshänder beim Stand von 5:5 bei eigenem Service zwei Break-Chancen vereiteln konnte, nahm er im Anschluss seinem Gegner ohne Verlustpunkt den Aufschlag zum Gewinn des ersten Durchgangs ab. Mit dem Satzgewinn im Rücken war der Weltranglisten-67. nicht mehr zu stoppen und ließ seinen 30-jährigen Gegner nur noch einmal bei dessen Aufschlag anschreiben, ehe er nach 1:37 Stunden mit einem Ass den 7:5, 6:1-Erfolg besiegelte.

Jetzt war es am ehemaligen Weltranglisten-4. Kei Nishikori, den Vorsprung gegen den Briten Jacob Fearnley auszubauen, der bei den Australian Open in der Auftaktrunde den Lokalmatadoren Nick Kyrgios bezwingen konnte. Doch der 35-jährige Japaner fand nur schleppend in die Partie. Nach knapp gehaltenem ersten Aufschlagspiel musste der US-Open-Finalist von 2014 sein nächstes Service-Game abgeben und konnte den Rückstand bis Satzende trotz Leistungssteigerung nicht mehr kompensieren. Mit einem weiteren Break zum Abschluss sicherte sich der 23-jährige Fearnley mit seinem zweiten Satzball den ersten Durchgang. Im zweiten Satz schaffte der japanische Routinier zwar das erste Break, musste aber anschließend vier Spiele in Folge abgeben und sich nach 80 Minuten mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Hier die Ergebnisse der Davis-Cup-Qualifiers 2025