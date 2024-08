Nishioka nach unsportlichem Verhalten: "Ich entschuldige mich bei meinen Fans"

Im gestrigen Sechzehntelfinale verlor der Japaner Yoshihito Nishioka in drei dramatischen Sätzen gegen den fünfgesetzten Hubert Hurkacz. Im entscheidenden Satz verlor der Japaner die Nerven und ihm wurde aufgrund von Unsportlichkeit ein Spiel abgenommen. Nun entschuldigte sich Nishioka für sein Verhalten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 14:35 Uhr

Lautstarke Buhrufe des Publikums nach dem Matchende. Dabei hatte es so gut angefangen für Yoshihito Nishioka. Der Weltranglisten 52. Gewann den ersten Satz souverän, verlor den zweiten dann knapp im Tiebreak. Und bereits das ärgerte den japanischen Spieler schon so sehr, dass er seinen Schläger zerhackte. Und auch im dritten Satz konnte sich der Japaner nicht mehr fangen. Beim Break zum 1:3 schlug er mehrere Bälle aus dem Stadion und kassierte dadurch eine Punkstrafe zum 0:15. Nach einem anschließenden Ass des Polen, landete der nächste Ball im Himmel von Cincinnati. Dafür nahm die Schiedsrichterin Nishioka das komplette Spiel ab, zum 1:4. Danach hatte der Japaner keine wirkliche Lust mehr und ließ im letzten Aufschlagspiel des Polen nur noch die Bälle an sich vorbeiziehen.

Nishioka: „Ich entschuldige mich bei meinen Fans“

Nach dem Spiel reagierte Nishioka in einem Interview mit Tennis.com auf seinen Zusammenbruch. “Im dritten, als er mich breakte, hatte ich das Gefühl, dass alles zu seinen (Hurakcz) Gunsten lief und nichts auf meiner Seite funktionierte. Ich habe nicht so schlecht gespielt, aber das Spiel ist für ihn ausgegangen. Da kam die Frustration raus“, erklärte der Japaner. ”Gegen Hubi hatte ich in unserem ersten Spiel gut gespielt, aber im letzten Satz bin ich ausgerutscht. Ich entschuldige mich bei meinen Fans. Ich habe bis zum Ende des zweiten Satzes mein bestes Tennis gespielt", führte der Weltranglisten 52. Weiter aus. Bei den US-Open wolle der 28-jährige Japaner wider besseres Tennis zeigen und bis dahin seinen Körper schonen.