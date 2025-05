ATP Masters Rom: Nicolas Jarry schon jetzt der große Verlierer

Für Nicolas Jarry hatte die Niederlage gegen Francisco Cerundolo am Samstag drastische Konsequenzen. Der aufschlagstarke Chilene dürfte sich nach der Sandplatzsaison zunächst auf der Challenger Tour wiederfinden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 12:52 Uhr

© Getty Images Für Nicolas Jarry werden die kommenden Woche extrem herausfordernd.

Die gestrige Niederlage von Nicolas Jarry beim ATP Masters in Rom gegen Francisco Cerundolo wurde von der breiten Tenniscommunity mit einer gewissen Nüchternheit zur Kenntnis genommen. Beide Südamerikaner stehen nicht zentral im Fokus beim Sandplatzmasters in Rom. Dabei stand Nicolas Jarry im vergangenen Jahr in der ewigen Stadt im Endspiel und hatte damit in diesen Tagen viele Punkte zu verteidigen.

Und mit dem Aus in der zweiten Runde gegen den Argentinier verliert Nicolas Jarry sein letztes großes Punktepolster und wird mit der nächsten Veröffentlichung der Weltrangliste einen regelrechten Absturz im Ranking hinlegen.

Jarry verliert über 90 Plätze

Als 53. startete Nicolas Jarry in das Turnier von Rom. Eine Platzierung, die der Chile der Endspielteilnahme des letzten Jahres zu verdanken hatte. In den letzten Monaten blieben gute Ergebnisse aus. Nun wird es folgerichtig um über 90 Plätze abwärts gehen und Jarry damit nur noch knapp unter den besten 150 Spielern geführt.

In den kommenden Monaten müssen also schnell wieder Erfolge her. Bei den French Open hat der dreifach ATP-Toursieger noch die Hauptfeldteilnahme sicher. Anschließend dürfte es auf der Challenger Tour weitergehen. Ein erneuter Anlauf zurück in die Weltspitze muss also her.

