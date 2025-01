Davis-Cup-Qualifiers: Ruud gleicht Drama-Niederlage von Budkov Kjaer aus

Nach einer denkbar knappen Niederlage des Wimbledon-Junioren-Siegers Nicolai Budkov Kjaer gegen Tomas Etcheverry hält Casper Ruud das norwegische Team gegen Argentinien bei den Davis-Cup-Qualifiers mit einem glatten Erfolg gegen Mariano Navone weiter im Rennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 08:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer souveränen Leistung hält Casper Ruud das norwegische Team bei den Davis-Cup-Qualifiers gegen Argentinien weiter im Rennen.

Eine starke Talentprobe, die leider nicht von Erfolg gekrönt wurde, lieferte der amtierende Wimbledon-Junioren Champ Nicolai Budkov Kjaer in einem wahren Thriller gegen den Weltranglisten-42. Tomas Martin Etcheverry ab. Nach verlorenem ersten Durchgang dominierte der 18-jährige den zweiten Akt und lag auch schon im Entscheidungssatz mit Break in Führung, musste sich aber nach 3:52 Stunden mit 5:7, 6:2, 6:7 (5) geschlagen geben.

Nichts anbrennen ließ dagegen der Weltranglisten-5. Casper Ruud in seiner Begegnung gegen Mariano Navone in der Fjellhamar Arena in Oslo. Nach ausgeglichenem Beginn sicherte sich der 26-jährige mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang. Mit dem Momentum im Rücken nahm der dreifache Grand-Slam-Finalist seinem 23-jährigen Gegner den Aufschlag ohne Verlustpunkt ab und ließ sich in der Folge auch von insgesamt fünf abzuwehrenden Breakbällen nicht mehr aufhalten. Souverän servierte er nach 93 Minuten den 6:3, 6:3-Erfolg nach Hause und sorgte damit für den 1:1-Zwischenstand im Länderkampf nach dem ersten Tag.

Hier die Ergebnisse der Davis-Cup-Qualifiers 2025