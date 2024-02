Davis-Cup-Qualifiers: Slowakei bringt Serbien ins Wanken, USA bereits durch

Ohne ihren Starspieler Novak Djokovic stehen die Serben in der Begegnung der Davis-Cup-Qualifiers gegen die Slowakei vor heimischem Publikum mit einem 0:2 nach dem ersten Tag kurz vor dem Aus. Die USA stehen nach einer uneinholbaren 3:0-Führung bereits sicher in der Gruppenphase der Davis-Cup-Finals 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 21:23 Uhr

© Getty Images Alex Molcan wird von seinen Teamkollegen nach seinem Erfolg gefeiert.

Unvergessen die dramatische Halbfinal-Begegnung der Davis-Cup-Finals in Malaga, als der frisch gebackene Australian-Open-Sieger Jannik Sinner in der Partie Italien gegen Serbien drei laufende Matchbälle gegen Novak Djokovic abwehren und das Match noch drehen konnte. Eine Wiederholung erscheint in diesem Jahr nach dem aktuellen Stand ziemlich unwahrscheinlich. Ohne den Weltranglistenersten Novak Djokovic liegt Serbien in der Begegnung der Davis-Cup-Qualifiers gegen die Slowakei nach dem ersten Tag mit 0:2 im Rückstand. Nachdem sich Miomir Kecmanovic dem in Australien gegen Alexander Zverev stark aufspielenden Lukas Klein mit 6:7 (2), 2:6 geschlagen geben musste, zog anschließend Dusan Lajovic gegen Alex Molcan mit 6:4, 2:6, 0:6 den Kürzeren.

USA bezwingt die Ukraine

Bereits früher angesetzt war die Begegnung zwischen den USA und der Ukraine, das aufgrund der ukrainischen Kriegssituation in Vilnius ausgetragen wird. Nach Siegen von Sebastian Korda gegen Oleksii Krutykh und Christopher Eubanks gegen Vlacheslav Bielinskyi besiegelte das Doppel Rajeev Ram und Austin Krajicek mit einem Dreisatzerfolg den sicheren Einzug in die Gruppenphase der Davis-Cup-Finals.

Riedi gleicht für die Schweiz aus

Nach der knappen 6:7 (3), 6:7 (3)-Niederlage von Marc Andrea Hüsler gegen Tallon Griekspoor hält Youngster Leandro Riedi die Schweiz, die auf den verletzten Dominic Stricker verzichten müssen, in Groningen weiterhin im Rennen gegen die Niederlande. Mit einer starken Leistung besiegte der 22-jährige den ehemaligen Weltranglisten-22. Botic van de Zandschulp mit 6:4, 7:6 (3).

Finnland führt klar gegen Portugal

Nach einer eindeutigen Angelegenheit sieht es in Turku aus. Nachdem der aufschlagstarke Otto Virtanen die Gastgeber gegen Nuno Borges mit einem glatten 6:2, 6:1 in Führung bringen konnte, legte Emil Ruusuvuori mit einem ebenfalls souveränen 6:2, 6:3 gegen Routinier Joao Sousa nach und besiegelte die 2:0-Führung nach dem ersten Tag.

Hier die Ergebnisse der Davis-Cup-Qualifiers