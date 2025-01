Davis Cup Qualifiers: USA mit B-Team zur 2:0-Führung in Taiwan

Ohne die großen Topstars im Team sorgten Marcos Giron und Alex Michelsen bei der Davis-Cup-Qualifikationsbegegnung in Taiwan für eine beruhigende 2:0-Führung für die USA nach dem ersten Tag.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 07:50 Uhr

© Getty Images Auch ohne die großen Topstars im Team sind die USA in Taiwan bei den Davis-Cup-Qualifiers auf Siegeskurs.

Die Begeisterung bei Team-Kapitän Bob Bryan dürfte sich bei der Planung für das Auswärtsspiel der USA in Taiwan im Rahmen der Davis-Cup-Qualifiers in Grenzen gehalten haben. Top-Spieler wie Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton, Frances Tiafoe und Sebastian Korda ersparten sich nach dem ersten Major der Saison den Trip nach Asien.

Und so mussten es am ersten Spieltag die aktuellen Nummern 6 und 8 des Landes richten, um für die Vereinigten Staaten eine bestmögliche Ausgangssituation zu schaffen, um die Qualifikationsrunde zu überstehen. Immerhin könnte man dabei von einem Luxusproblem sprechen, schließlich sind auch Alex Michelsen und Marcos Giron in den Top 50 der Weltrangliste platziert.

Und so unterstrich der 31-jährige Giron in seiner Partie gegen den zweifachen Junioren-Grand-Slam-Champion Chun Hsin Tseng von Beginn an seine Favoritenrolle, startete in beiden Sätzen mit einer schnellen 3:0-Führung und siegte nach 68 Minuten mit 6:2, 6:2.

Etwas mehr zu kämpfen hatte der 20-jährige Michelsen gegen den auf Weltranglisten-Position 240 klassierten Tung-Lin Wu. Im komplett ausgeglichenen ersten Durchgang stellte der Kalifornier mit einem erfolgreichen Tiebreak die Weichen auf Sieg und triumphierte nach 80 Minuten mit 7:6 (4), 6:3.

Mit dem Top-Doppel Austin Krajicek/Rajeev Ram im Rücken sollte am Gesamterfolg der USA in Taiwan nicht mehr zu rütteln sein.

