Taylor Fritz, die neue Nummer Vier der Welt: "Ich bin im Ranking, wo ich hingehöre"

Nach dem Erreichen des Endspiels bei den ATP-Finals in Turin wird Taylor Fritz das Jahr 2024 auf Platz Vier der Weltrangliste beenden - die beste Platzierung in seiner bisherigen Karriere.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 10:55 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz darf sich über die beste Weltranglistenposition seiner Karriere freuen

Der US-Amerikaner verlor zwar am Sonntagabend im Finale in Turin in zwei Sätzen gegen Jannik Sinner, ist mit seinem Jahr insgesamt jedoch zufrieden. "Es war eine wirklich gute Woche für mich. Natürlich ist es ein guter Abschluss des Jahres. Es gibt mir viel Selbstvertrauen, die Saison so zu beenden“, so der 27-Jährige.

Fritz darf sich nach dem Finaleinzug über die beste Weltranglistenplatzierung seiner bisherigen Karriere freuen: Er wird das Jahr 2024 als Nummer Vier des ATP-Rankings beenden (unter anderem auch zum Leidwesen von Daniil Medvedev). “Zu Beginn dieser Saison habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Top 5 zu erreichen. Das war auch mein bisheriges Karrierehoch”, so der Kalifornier.

“Anderes Gefühl” als 2023

„Als ich 2023 kurz vor meiner Titelverteidigung in Indian Wells eine Woche lang die Nummer Fünf der Weltrangliste war, habe ich meinem Team gesagt: ‚Das ist verrückt, ich bin Nummer Fünf der Weltrangliste, seht euch all die Jungs an, die hinter mir platziert sind und wahrscheinlich besser sind als ich.‘"

Dieses Mal habe er das Gefühl, verdientermaßen so weit vorne platziert zu sein: „Damals war ich die Nummer Fünf, aber ich fühlte mich nicht wie die Nummer Fünf. Jetzt bin ich zu Recht auf dem Rang. Ich habe das Gefühl, dort hinzugehören. Es ist ein anderes Gefühl."

Gleichzeitig sieht Fritz aber noch Verbesserungspotential. “Ich muss im ersten Schritt definitiv explosiver und schneller werden. Wenn ich beim Split Step nur ein bisschen schneller werde, wird das meinem Return sehr helfen. Wenn ich mir nur ein bisschen bessere Chancen verschaffen kann, den Aufschlag zu breaken, denke ich, dass das eine enorme Verbesserung wäre”, so der US-Amerikaner.

