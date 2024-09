Davis Cup: Rafael Nadal und Carlos Alcaraz stehen im spanischen Aufgebot

Sowohl Rafael Nadal als auch Carlos Alcaraz stehen in Spaniens Aufgebot für die Davis-Cup-Finalrunde in Malaga.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 18:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Carlos Alcaraz könnten in Malaga gemeinsam antreten

Gute Nachrichten für alle Fans von Rafael Nadal: Wie am Montag bekanntwurde, zählt der 22-fache Grand-Slam-Sieger zum spanischen Aufgebot für die Davis-Cup-Finalrunde in Malaga (19. bis 24. November). Seinen bis dato letzten Auftritt absolvierte der 38-Jährige Ende Juli bei den Olympischen Spielen in Paris.

Seither häuften sich die Gerüchte um ein mögliches Karriereende des Spaniers, der in den vergangenen Jahren mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Auch am Laver Cup in Berlin nahm Nadal nicht teil, seinen nächsten Auftritt wird er wohl Mitte Oktober bei einem Exhibition-Turnier in Saudi-Arabien absolvieren.

Weitaus weniger überraschend als Nadals Nominierung ist indes jene von Carlos Alcaraz. Der Weltranglistendritte, der bei Olympia im Doppel mit Nadal spielte, führt das spanische Aufgebot an und soll die Hausherren bei der Finalrunde der acht besten Teams zum Titel führen. Neben Alcaraz und Nadal wurden Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta und Marcel Granollers nominiert.

Spanien bekommt es im Viertelfinale mit den Niederlanden zu tun und könnte bei einem Sieg im Halbfinale auf Deutschland treffen. Ob Topspieler Alexander Zverev in Malaga dabei sein wird, steht aktuell noch nicht fest.