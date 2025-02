Davis Cup: Rune legt vor - Dänemark dreht 0:2-Rückstand gegen Serbien

Holger Rune führte das dänische Davis-Cup-Team in den Qualifiers gegen Serbien nach einem 0:2-Rückstand in die zweite Runde. Die Schweiz geriet am ersten Tag gegen Spanien in Rückstand.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.02.2025, 23:18 Uhr

© Getty Images Holger Rune legte am Samstag den Grundstein für das Comeback des dänischen Teams gegen Serbien.

Nach seiner Niederlage am Freitag gegen Hamad Medjedovic, konnte sich Holger Rune am zweiten Tag im Vergleich mit dem serbischen Team, das ohne Novak Djokovic in Kopenhagen antrat, direkt revanchieren. Denn erneut trafen Rune und Medjedovic aufeinander. Im Doppel hatte Holger Rune die Nase mit seinem Partner Johannes Ingildsen vorn. Das Duo siegte gegen Medjedovic und Miomir Kecmanovic 6:4, 6:4 und verkürzte damit den Rückstand auf 1:2.

Im anschließenden Einzel durfte sich Holger Rune dann mit Kecmanovic messen und gewann deutlich 6:2, 6:4. Damit egalisierte der beste Spieler Dänemarks den Gesamtstand und schickte Teamkollege Elmer Möller in ein entscheidendes fünftes Match gegen wiederum Hamad Medjedovic. Und dies gewann mit Möller nach drei Sätzen der 149. der Weltrangliste, der damit das Comeback der dänischen Equipe perfekt machte.

Spanien legt gegen Schweiz vor, Kroatien weiter

Gegner in der zweiten Runde im September wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Spanien. Die erfahrenen spanischen Spieler Pedro Martinez und Roberto Carballes Baena gewannen beide Einzel des ersten Tages in Biel gegen die Schweiz.

Pedro Martinez siegt nach über zwei Stunden 6:4, 7:6(7) gegen Tour-Rückkehrer Dominic Stricker. Anschließend gewann auch Teamkollege Carballes Baena in zwei Sätzen gegen Jerome Kym.

Kroatien setzte sich gegen die Slowakei mit 3:1 durch und trifft auf den Sieger der Begegnung zwischen Frankreich und Brasilien. Auch die Franzosen liegen nach dem ersten Tag 2:0 in Führung.