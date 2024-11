Davis Cup: Schließt sich für Matteo Berrettini morgen der Kreis?

Im letzten Jahr Cheerleader - in diesem Jahr Champion im Davis Cup? Und das noch mit einem wichtigen Beitrag? Das könnte es morgen für Matteo Berrettini geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 20:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini gratuliert Jannik Sinner am Samstag

Im vergangenen Jahr hat Matteo Berrettini seine Rolle in Málaga perfekt gespielt. Allerdings war es nicht jene Aufgabe, die der Italiener von sich aus gerne angegangen war. Nein: Berrettini war mal wieder verletzt, gab aber den Edelfan, der Jannik Sinner und Co. schließlich zum Titel jubelte.

Eben dieser Part hätte es 2024 ja auch wieder werden können. Dann nämlich, wenn Lorenzo Musetti nicht so glatt gegen Francisco Cerundolo untergegangen wäre. Hätte Musetti sein Match gewonnen (und Sinner erwartungsgemäß das seinige): Matteo Berrettini wäre womöglich wieder nur die Rolle des Zuschauers geblieben.

Berrettini verfehlt sein Saisonziel

Jetzt aber ist der mittlerweile 28-jährige Römer mittendrin im Geschehen. Der Doppel-Erfolg an der Seite von Sinner am Mittwoch war sportlich überlebensnotwendig. Und der dramatische Sieg gegen Thanasi Kokkinakis im Halbfinale hat sein Übriges dazu beigetragen, dass Matteo Berrettini auch für das Finale gegen die Niederlande den Zuschlag für das erste Einzel bekommen sollte.

Gegen Botic van de Zandschulp hat er in diesem Jahr sogar schon mal im Davis Cup gespielt: In der Zwischenrunde in Bologna gewann Berrettini in drei Sätzen (wenige Tage danach in Tokio in zwei). Es war eines der letzten Erfolgserlebnisse im Herbst. Bei den großen Hallenturnieren und auf der Asientour ging nicht viel zusammen. Womit Berrettini sein in Kitzbühel nach dem Turniersieg formuliertes Ziel, bei den Australian Open 2025 gesetzt zu sein, wohl verfehlen wird. Aktuell wird er auf Platz 35 geführt.

Aber das wird zur Nebensache, wenn Matteo Berrettini morgen sein Scherflein zur Titelverteidigung im Davis Cup beigetragen hat. Auf der sportlichen Seite.