Davis Cup: Schweden, Kroatien und Tschechien legen vor

Zum Auftakt der Finalrunde im Davis Cup 2021 haben die Schweden in Madrid, die Kroaten in Turin und die Tschechische Republik in Innsbruck jeweils ihre ersten Einzel gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 18:09 Uhr

© Getty Images Elias Ymer hat die Schweden gegen Kanad in Führung gebracht

Richard Gasquet war wohl der bekannteste Spieler, der in den Auftaktpartien in Innsbruck, Turin und Madrid zu bestaunen war. Allerdings war die gesammelte Routine des Franzosen nicht gut genug, um sich gegen Thomas Machac aus der Tschechischen Republik zu behaupten. Machac gewann mit 7:6 (3) und 6:2 und brachte damit Jiri Vesely, die Nummer eins der Tschechen, in eine komfortable Situation. Vesely trifft im Spitzeneinzel in Innsbruck auf Adrian Mannarino.

In Turin durfte sich Borna Gojo nach einer Spielzeit von 109 Minuten feiern lassen. Der Kroate gewann gegen Alexei Poyprin mit 7:6 (5) und 7:5. Für Gojo war es erst der zweite Erfolg gegen einen Top-100-Spieler überhaupt. Das einzige Break gelang ihm zum 6:5 im zweiten Durchgang, nun sollte Marin Cilic nachlegen. Danach können die Kroaten immer noch auf das überragende Doppel des Jahres 2021 vertrauen: Nikola Mektic und Mate Pavic.

In Madrid schließlich, wo am 5. Dezember der Davis-Cup-Champion gekürt wird, gelang Elias Ymer mit dem 6:4 und 6:2 gegen Steven Diez ein optimaler Start für Schweden gegen Kanada. Die Ahornblätter müssen in diesem Jahr auf ihre beiden besten Spieler verzichten: Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime haben vor ein paar Tagen ihre Teilnahme abgesagt.