Davis Cup: ServusTV, DAZN und Tennis Channel sorgen für perfekte TV-Abdeckung

Die Vorbereitungen für die Davis Cup Group Finals von 13. bis 18. September auf dem Hamburger Rothenbaum laufen auf vollen Touren!

von PM

zuletzt bearbeitet: 08.09.2022, 14:59 Uhr

© e|motion group / Paul Zimmer

Am Wochenende stehen die ersten Trainingseinheiten der Teams aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Australien auf dem Programm. Davis-Cup-Rechteinhaber „Kosmos Tennis“ und der Veranstalter „e|motion group“ haben für die Davis-Cup-Woche ein umfassendes TV-Paket geschnürt, das eine perfekte Abdeckung des Tennis-Highlights in Hamburg garantiert.

In Deutschland konnte ServusTV als Hauptpartner gewonnen werden. Der Privatsender wird alle drei Partien des DTB-Teams (Frankreich/14.09., Belgien/16.09. und Australien/18.09.) sowohl im Free-TV als auch bei ServusTV On LIVE übertragen. Zudem sind alle weiteren Spiele als Stream bei ServusTV On zu sehen. Spielbeginn ist jeweils um 14.00 Uhr.

ServusTV weitet damit seine Tennis-Aktivitäten in Deutschland aus, hat der Sender doch in diesem Jahr bereits das ATP-Turnier in Stuttgart, das WTA-Turnier in Berlin und das kombinierte ATP/WTA-Event in Hamburg übertragen. Dazu ist ServusTV seit dem Frühjahr dieses Jahres auch Kooperationspartner des Deutschen Tennis Bundes.

Weitere TV-Medienrechte gingen an DAZN und den Tennis Channel, die alle sechs Begegnungen auf dem Rothenbaum LIVE streamen werden. „Mit der Zusammenarbeit mit ServusTV, DAZN und dem Tennis Channel geht eine optimale TV-Abdeckung der Davis Cup Group Finals am Rothenbaum einher. Diese drei Partner garantieren, dass die Spiele und der Austragungsort Hamburg perfekt ins Fernsehbild gerückt werden. So zeichnet sich ServusTV im Rahmen der Tennis-Berichterstattung durch großes Fachwissen und Innovationsfreudigkeit aus“, erklärt Herwig Straka, CEO der e|motion group.

Die Vereinbarungen mit ServusTV Deutschland, DAZN und dem Tennis Channel, die auch die Davis-Cup-Finals der letzten acht Teams von 22. bis 27. November 2022 in Malaga (ESP) LIVE streamen werden, wurden allesamt langfristig abgeschlossen.