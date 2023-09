Davis Cup: Sinner sagt für Gruppenphase in Bologna ab

Nach seinem kräftezehrenden Achtelfinal-Match bei den US Open gegen Alexander Zverev war in den Medien schon gemunkelt worden, ob Jannik Sinner bei der Gruppenphase in Bologna für das italienische Davis-Cup-Team antreten wird. Gestern kam nun die offizielle Absage des Südtirolers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 17:47 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird in Bologna nicht vor heimischem Publikum beim Davis Cup antreten.

Fast so alt wie der Davis Cup ist die leidige Diskussion, wann dieser zu einem günstigen Termin für die Spieler ausgetragen werden kann, ohne dass irgendwelche führenden Tennisakrobaten aufgrund von Blessuren oder Verletzungen, geschuldet dem überfüllten Terminkalender, absagen müssen.

Bei der diesjährigen Gruppenphase trifft es mit Bologna einen der vier Ausrichter besonders hart. Mit Jannik Sinner hat der aktuelle Top 10-Spieler des Landes bereits abgesagt, gleiches wird auch vom ehemaligen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini in Kürze erwartet. Somit wird das italienische Publikum in den Einzeln voraussichtlich Lorenzo Sonego und Matteo Arnaldi ihre volle Unterstützung zukommen lassen müssen.

Auch der letztjährige Davis-Cup-Sieger Kanada wird voraussichtlich mit der zweiten Garde auflaufen. Felix Auger-Alliassime verzichtet in Bologna ebenfalls auf den Team-Wettbewerb, ein Start von Denis Shapovalov ist derzeit nur äußerst schwer vorstellbar. Gesprengt ist auch das schwedische Duo mit den Ymer-Zwillingen, da der jüngere Mikael aufgrund eines Doping-Vergehens für 18 Monate gesperrt und offiziell vom Tennissport zurückgetreten ist.

Nachdem neben den Gruppen-Phasen auch für die Relegations-Begegnungen einige Absagen im Raum stehen, wie auch beim deutschen Team bereits fix mit Jan-Lennard Struff und drohend mit Alexander Zverev, wird auch der Austragungstermin direkt im Anschluss an die US Open wieder für reichlich Diskussionsstoff sorgen.