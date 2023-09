Davis Cup: So wird die Finalwoche in Málaga ablaufen

Vom 21. bis zum 26. November 2023 wird in Málaga der Davis-Cup-Champion 2023 ermittelt. Als erstes muss dabei der Titelverteidiger in die Bütt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 14:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic wird in Málaga für Serbien dabei sein

Noch sind ja ein paar Wochen hin bis zur Entscheidung im Davis Cup 2023. Aber die ITF wollte den Schwung des Sonntagabends (vor allem aus Manchester) offenbar mitnehmen. Und hat am gestrigen Freitag bereits den Spielplan für die finale Phase in Málaga bekannt gegeben. Die ja bekanntlich gänzlich ohne ein Heimteam stattfinden wird. Auch etwas Neues.

Als Titelverteidiger treten die Kanadier an. Die Frage ist allerdings: In welcher Besetzung? Denn Denis Shapovalov und vor allem Félix Auger-Aliassime, die im vergangenen Jahr für den Sieg verantwortlich gezeichnet hatten, standen verletzungsbedingt in der Zwischenrunde nicht zur Verfügung. Dass es das Team von Frank Dancevic dennoch souverän wieder nach Málaga geschafft hat, verdient besondere Anerkennung. Was übrigens auch für die erstaunlichen Finnen um Emil Ruusuvuori gilt.

Djokovic mit Serbien am Donnerstag

Und Kanada und Finnland werden am Dienstag, 21. November, auch den Auftakt mit dem ersten Viertelfinale machen. Am Mittwoch folgt dann die Partie zwischen der Tschechischen Republik und den Vorjahresfinalisten aus Australien. Die Sieger dieser beiden Viertelfinali treffen in der Vorschlussrunde am Freitag aufeinander.

Am Donnerstag, 23. November, steht dann ein langer Tag an: Zunächst bekommt es Italien mit den Niederlanden zu tun. Und danach darf Novak Djokovic mit Serbien gegen Großbritannien um den Einzug in das Halbfinale spielen, das dann am Samstag ausgetragen wird. Der Champion 2023 wird dann am Sonntag, 26. November 2023, gegründet.