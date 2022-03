Davis Cup: Spanien und Frankreich auf Kurs, Italien muss zittern

Während Spanien und Frankreich an Tag eins der Davis-Cup-Qualifikationsrunde nichts anbrennen ließen, muss Italien um den Aufstieg in die Gruppenphase des Finalturniers bangen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.03.2022, 09:31 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz siegte bei seinem Davis-Cup-Debüt

Tolles Davis-Cup-Debüt für Carlos Alcaraz: Der frischgebackene Rio-Sieger feierte beim Länderkampf gegen Rumänien einen 6:4 und 6:3-Erfolg über Marius Copil und brachte Spanien in Marbella somit 2:0 in Führung. Zuvor hatte Roberto Bautista Agut den ersten Punkt für die Iberer geholt.

Nicht minder souverän agierte am ersten Tag der Davis-Cup-Qualifikationsrunde Frankreich: Arthur Rinderknech und Adrian Mannarino gewannen gegen Ecuador die beiden ersten Einzelpartien und sorgten für einen Traumstart. Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut könnten im Doppel bereits alles klarmachen.

USA und Argentinien souverän

Ebenfalls mit 2:0 in Führung liegen die USA (gegen Kolumbien), die Niederlande (gegen Kanada) sowie Argentinien (gegen Tschechien).

Enger geht es hingegen in Bratislava zu, wo die Slowakei überraschend gut mit Italien mithält. Zwar gewann Jannik Sinner das erste Einzel gegen Norbert Gombos mit 6:4, 4:6 und 6:4, danach setzte sich aber Filip Horansky gegen Lorenzo Sonego in zwei Sätzen durch. In Finnland (gegen Belgien), Norwegen (gegen Kasachstan) und Schweden (gegen Japan) ist ebenfalls noch keine Vorentscheidung gefallen. Das trifft auch auf das Duell zwischen Brasilien und Deutschland zu.

Endgültig entschieden sind hingegen bereits die Länderkämpfe zwischen Südkorea und Österreich bzw. Australien und Ungarn. Südkorea gewann in Seoul mit 3:1, in Sydney siegte die Heimmannschaft nach 1:2-Rückstand doch noch mit 3:2.

Alle Ergebnisse im Überblick