Davis Cup: Struff bringt Deutschland mit 1:0 in Führung

Jan-Lennard Struff ist zum Auftakt der Davis-Cup-Begegnung in Düsseldorf gegen Weißrussland seiner Favoritenstellung gerecht geworden. Der Warsteiner besiegte Ilya Ivashka mit 6:4 und 6:4 und brachte Deutschland damit mit 1:0 in Führung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2020, 17:30 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff hat die Erwartungen erfüllt

Struff hatte zu Beginn des Matches härter um seine Aufschlagspiele zu kämpfen als sein Gegner, ließ auch den ersten Breakball der Partie zu. Im siebten Spiel war es aber der Deutsche, der seine dritte Chance nutzte. Nach 36 Minuten war der erste Satz aus Sicht der Gastgeber gewonnen.

Im zweiten Akt gelang der Angriff von Struff sogar noch früher: Ivashka sah sich schon im zweiten Aufschlagspiel beständig in die Defensive gedrängt, folgerichtig verwertete Struff seine erste Breakchance auch mit einem soliden Rückhand-Volley. Ivashka erarbeitete sich umgehend eine Chance zum Comeback, Struff wehrte mit einem Ass ab. Wir auch die nächste. Und den dritten in Folge ebenso. Das sollten auch die letzten Möglichkeiten für den Weißrussen bleiben. Nach 79 Minuten hatte Jan-Lennard Struff den ersten Punkt für Deutschland in der Tasche. Stilgerecht mit einem Ass.

Damit kann Philipp Kohlschreiber mit weniger Druck in das zweite Match des Tages gehen. Der gebürtige Augsburger muss gegen die weißrussische Nummer eins Egor Gerasimov ran. Gerasimov liegt als Nummer 68 der Welt aktuell fünf Plätze vor Kohlschreiber.