Davis Cup: Struff muss krankheitsbedingt absagen, Masur rückt nach

Das DTB-Team muss für die Davis Cup-Qualifikationsrunde vom 31. Januar bis 1. Februar 2025 kurzfristig auf Jan-Lennard Struff verzichten. Der 34-Jährige ist an einem Infekt erkrankt, der einen Einsatz gegen Israel nicht möglich macht.

von PM

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 09:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Aufgrund eines Infekts muss Jan-Lennard Struff auf die Teilnahme beim Davis-Cup-Qualifikationsduell gegen Israel passen.

Für Struff rückt Daniel Masur nach. Für den 30-Jährigen ist es nach 2016 die zweite Nominierung für das deutsche Davis Cup-Team. Vor neun Jahren kam er gegen Polen im Doppel an der Seite von Daniel Brands zum Einsatz. Masur, der aktuell auf Platz 226 der Weltrangliste steht, wird damit die Mannschaft um Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Tim Pütz und Kevin Krawietz gegen Israel komplettieren.



„Daniel war nach seiner gestrigen Niederlage beim Challenger-Turnier in Koblenz sofort bereit uns gegen Israel zu unterstützen. Er kennt das Team und die Situation, wenn er kurzfristig für Deutschland einspringen muss. Beim United Cup Anfang des Jahres konnte er trotz Niederlage überzeugen, so dass wir mit ihm eine weitere verlässliche Option im Einzel und Doppel an Bord haben“, so Kohlmann.

Deutschland und Israel standen sich im Davis Cup bislang drei Mal gegenüber. Das DTB-Team führt die Bilanz mit 3:0 Siegen an. Die bislang letzte Begegnung fand 2004 in Aachen-Ahlsdorf statt. Damals siegte die deutsche Mannschaft mit 5:0. Im aktuellen Davis Cup Nationenranking belegt Deutschland Platz fünf, Israel ist auf Position 28 zu finden.



Der Davis Cup wird in diesem Jahr in einem anderen Format gespielt. Jedes Spiel der 1. Qualifikationsrunde besteht aus zwei Einzeln am ersten Tag und einem Doppel, gefolgt von zwei Einzeln am zweiten Tag. Der Sieger dieser Begegnung qualifiziert sich für die zweite Runde, die Mitte September im selben Format erneut in Heim- und Auswärtsspielen stattfindet. Der Sieger der Partie zwischen Deutschland und Israel trifft dann auf den Sieger der Begegnung zwischen Japan und Großbritannien.

Die Partie Deutschland gegen Israel wird exklusiv und live bei Tennis Channel übertragen.