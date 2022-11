Davis Cup: Thompson bringt Australien gegen die Niederlande in Führung

Jordan Thompson hat die Auftaktpartie im Davis-Cup-Viertelfinale in Málaga gegen Tallon Griekspoor in drei Sätzen gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2022, 20:02 Uhr

© Getty Images Jordan Thompson hat Australien in Führung gebracht

Nun, das könnte ein langer Abend werden: Denn das erste Match zwischen Australien und den Niederlanden in Málaga nahm schon mal 2:53 Stunden in Anspruch. Und es brachte nach einem 4:6, 7:5 und 6:3 mit Jordan Thompson einen Sieger, der erst ganz spät von Lleyton Hewitt nominiert worden war. Verlierer Tallon Griekspoor hatte den Niederländern dagegen auch schon in der Zwischenrunde in Glasgow zur Verfügung gestanden.

Im zweiten Einzel kann nun Alex de Minaur bereits für den Einzug der Australier in das Halbfinale sorgen. Die australische Nummer eins trifft auf Botic van de Zandschulp.

Der Sieger dieser Partie trifft in der Vorschlussrunde auf den Gewinner der morgigen Begegnung zwischen Gastgeber Spanien und den kroatischen Vorjahres-Finalisten.