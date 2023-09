Davis Cup: Tiafoe rastet aus - Strafpunkt beim Matchball

Kurioses Ende bei der Begegnung zwischen Frances Tiafoe und Tallon Griekspoor in der Davis-Cup-Zwischenrunde in Split: Der US-Amerikaner kassierte bei Matchball einen Strafpunkt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.09.2023, 08:57 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe war am Donnerstag nicht happy

Zum zweiten mal in Folge haben die Niederlande in der Davis-Cup-Zwischenrunde also die USA besiegt - und wieder waren Botic van de Zandschulp und Tallon Griekspoor diejenigen, die mit ihren Siegen im Einzel die nötigen Punkte besorgt haben. Diesmal in Split. Griekspoor kam dabei unter besonderen Umständen zu seinem Sieg: Denn Gegner Frances Tiafoe kassierte bei Matchball für den Niederländer einen Strafpunkt, weil er aus Ärger einen Schläger demoliert hatte.

Was war passiert?

Griekspoor hatte beim Stand von 5:2 im Tiebreak des dritten Satzes aufgeschlagen, der Ball wurde von einem Linienrichter out gegeben. Griekspoor nahm eine Challenge - und es zeigte sich, dass der Ball auf der Linie war.Der Schiedsrichter entschied auf Punkt für den Niederländer und also 6:2. Was Frances Tiafoe so nicht stehen lassen wollte und konnte. Der Aus-Ruf sei schon gekommen, als er den Ball noch gar nicht geschlagen habe, argumentierte der US-Amerikaner. Blitzte damit aber sowohl beim Stuhlschiedsrichter wie auch beim Supervisor ab.

Woraufhin Tiafoe einen Schläger zertrümmerte. Und sich folgerichtig einen Strafpunkt einfing. Game, Set, Match Niederlande. Nachdem Tommy Paul zuvor gegen Botic van de Zandschulp ebenfalls verloren hatte, bedeutete das bereits den Sieg für die Außenseiter. Die USA haben dennoch noch die Chance, das Viertelfinale in Malaga zu erreichen. Dazu müssen im letzten Match aber die Finnen geschlagen werden.