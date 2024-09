Davis Cup: Tomas Berdych wird neuer tschechischer Kapitän

Tomas Berdych wird ab der kommenden Saison die Agenden als Kapitän des tschechischen Davis-Cu-Teams übernehmen. Bislang hatte Jaroslav Navratil diesen Posten inne.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 11:52 Uhr

© Getty Images Tomas Berdych tritt die Nachfolge von Jaroslav Navrátil an

Tomas Berdych ist offiziell zurück auf der großen Tennisbühne. Nachdem der Tscheche ja schon als Berater von Jiri Lehecka ab und zu bei größeren Turnieren mit dabei war, wird Berdych nun das Amt des Davis-Cup-Kapitäns in seinem Heimatland übernehmen.

Die tschechische Republik war in dieser Woche mit den drei Einzelspielern Lehecka, Tomas Machac und Jakub Mensik in Valencia im Einsatz, verlor aber alle drei Partien gegen Australien, Frankreich und die gastgebenden Spanier. Auch weil Machac verletzungsgeplagt in zwei Partien aufgeben musste.

Während seiner aktiven Karriere hat Tomas Berdych an 29 Länderkämpfen im Davis Cup teilgenommen. Seine Einzelbilanz belief sich auf 29 Siege und 15 Niederlagen, im Doppel waren es bei 21 Erfolgen lediglich zwei Pleiten.