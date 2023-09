Davis Cup: Tsitsipas Inc. muss es für Griechenland richten

Griechenland könnte am kommenden Wochenende erstmals den Einzug in die Weltgruppe des Davis Cups schaffen. Wieder einmal hängt alles an der Familie Tsitsipas.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.09.2023, 17:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Petros und Stefanos Tsitsipas gehen für Griechenland in die Bütt

Das Tennisunternehmen Tsitsipas wird in letzter Zeit ja ein bisschen nach dem Motto „Hire and fire“ geführt. Da kann es schon auch mal den Firmenpatron Apostolos treffen, der dann nicht auf den Nordamerika-Trip darf und von Mark Philippoussis ersetzt wird. Aber Moment: Philippoussis ist ja auch schon wieder Geschichte. Und Apostolos Tsitsipas wieder zurück im Bild, nicht nur für die Herbst-Turniere, die Stefanos bestreiten wird. Sondern auch als Davis-Cup-Kapitän für die Relegationsbegegnung gegen die Slowakei am kommenden Wochenende.

Es geht mal wieder um etwas Historisches im griechischen Tennissport, so wie fast immer, wenn Stefanos Tsitsipas im Ring steht. Und alles hängt in Athen vom Superstar der Heimmannschaft ab, denn die potenzielle Nummer zwei, Stefanos Sakellaridis, steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der 18-Jährige mag derzeit in den ATP-Charts nur an Position 312 notiert sein, er wäre dennoch die beste Option im Einzel neben Stefanos gewesen.

Gebrüder Tsitsipas im Doppel stark

Die Slowaken werden nämlich nicht zu unterschätzen sein. Alex Molcan hat zuletzt bei den US Open Grigor Dimitrov ordentlich gequält, als zweite Single-Option muss Teamchef Tibor Toth zwischen Lukas Klein und Routinier Norbert Gombos wählen. Das könnte bei den Einzeln auf ein theoretisches 2:2 hinauslaufen. Und dem Doppel eine entscheidende Bedeutung zumessen.

Gut zu wissen, dass auch dieses von Tsitsipas Inc. verwaltet wird. Stefanos darf natürlich nicht fehlen. Aber sein jüngerer Bruder Petros legt mittlerweile auch ganz ordentliche Doppel-Auftritte hin.

Theoretisch scheint es also zu passen für die Griechen und ihren historischen Versuch, erstmals die Weltgruppe im Davis Cup zu erreichen. Praktisch nimmt Stefanos Tsitsipas in einer zuletzt unterdurchschnittlich verlaufenen Saison (mit Ausnahme des Turniersiegs in Los Cabos) gerade ohnehin jedes Erfolgserlebnis dankend an.