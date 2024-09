Davis Cup: Und plötzlich ist Reilly Opelka wieder da

Die USA gehen gemeinsam mit Deutschland, Chile und der Slowakei in Zhuhai in eine Zwischenrunde, die keiner dort wollte. Mit dabei aber: Rückkehrer Reilly Opelka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2024, 19:35 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka steht im amerikanischen Davis-Cup-Aufgebot

Es gibt ja einige Fragen zu dieser Davis-Cup-Veranstaltung in Zhuhai, die ohne gastgebende Nation stattfindet. Etwa die, ob es das deutsche Duo Kevin Kraietz und Tim Pütz rechtzeitig nach dem Endspiel bei den US Open, das sie gegen Max Purcell und Jordan Thompson verloren haben, auch noch nach China schaffen.

Dass Taylor Fritz diese Reise nicht antreten würde, stand schon länger fest (warum die USTA nicht in der Lage oder willens war, diese Runde in den USA als Veranstalter aufzustellen, bleibt indes ein Rätsel). Immerhin: So kommt Reilly Opelka tatsächlich ganz kurz nach seinem Wiedereinstieg in den ATP-Zirkus auch wider zu Ehren im Nationaltrikot.

Opelka erst mit einem Sieg im Davis Cup

Opelka war nach einer langen Auszeit aufgrund einer Hüftverletzung erst in Newport auf Rasen wieder eingestiegen. Und hatte dort gleich das Halbfinale erreicht.Danach gelangen immerhin noch Siege gegen Aleksaner Kovacevic in Atlanta und James Duckworth in Washington. Kein schlechter Anfang nach einer derart langen Auszeit.

Und nun verstärkt Opelka also das Team von Kapitän Bob Bryan. Zuletzt war der Aufschlagkünstler 2021 in der Finalrunde dabei. Und konnte nicht allzu viel zum Fortkommen der US-Amerikaner in der Caja Magic beitragen. Im Einzel verlor er gegen Lorenzo Sonego und also Italien ebenso in zwei Sätzen wie im Doppel an der Seite von Jack Sack gegen Juan-Sebastian Cabal und Robert Farah.

Der einzige Erfolg, den Reilly Opelka in seiner Karriere im Davis Cup bislang erzielen konnte, datiert aus dem Jahr 2020. Da konnte er Denis Istomin im Team von Usbekistan in zwei Sätzen bezwingen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass und en kommenden Tagen in zuhat ein weitere dazukommt.