Davis Cup: USA macht Finaleinzug gegen Slowakei klar

In der Davis-Cup-Zwischenrunde in Zhuhai steht mit den USA auch das zweite Team neben Deutschland fest, welches sich aus der Gruppe C für das Finale in Malaga qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 14:05 Uhr

Im Gegensatz zu dem Erstrundenduell gegen Chile verlief die Begegnung mit der Slowakei deutlich einseitiger für das US-amerikanische Team. Mackenzie McDonald machte für die USA gegen Lukas Klein den Anfang und besiegte den Slowaken mit 6:4 und 6:3 in gerade mal 86 Minuten. Das Match zum frühzeitigen Sieg des Länderduells bestritt erneut Brandon Nakashima, der erst am Mittwoch sein Davis Cup-Debut mit einem Sieg feiern konnte. Und auch heute überzeugte der junge US-Amerikaner. Mit einem Zwei-Satz-Sieg (6:3, 6:3) gegen Jozef Kovalik sicherte er den Finaleinzug in Malaga.

Das i-Tüpfelchen servierten dann noch das US-Amerikanische DoppelAustin Krajicek und Rajeev Ram, die sich nach einem Satzrückstand zurück kämpften und mit 6:7(4), 7:6 (4) und 7:6 (1) den dritten Punkt gegen die Slowakei holten. Damit stehen mit den USA und Deutschland die beiden Sieger der Gruppe C fest. Beim letzten Gruppenspiel am Samstag geht es zwischen der USA und Deutschland nur noch um die Tabellenführung.