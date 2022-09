Davis Cup Valencia: Novak Djokovic aus "persönlichen Gründen" doch nicht dabei

Novak Djokovic wird dem serbischen Team in der Gruppenphase des Davis Cups in Valencia doch nicht zur Verfügung stellen. Das wurde am Montag in den sozialen Medien unter Berufung auf Teamchef Viktor Troicki bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 08:00 Uhr

Novak Djokovic wird beim Davis Cup 2022 in Valencia doch nicht an den Start gehen

Die Gruppenphase beim Davis Cup 2022 hat Valencia als Austragungsort für Mitte September ein wahres Tennisfest beschert: Mit Spanien, Kanada und Serbien hat die Losfee gleich drei absolut Top-Nationen in eine Vorrundengruppe beim traditionellen Team-Event geführt. Letztere hätten in Spanien von Aushängeschild Novak Djokovic angeführt werden, seines Zeichens 21-facher Grand-Slam-Sieger.

Nun steht fest: Djokovic wird in Valencia doch nicht für Serbien an den Start gehen können. Das wurde am Montagmorgen in den sozialen Medien bekannt. Demnach soll Teamchef Viktor Troicki im serbischen Fernsehen die Absage des 21-fachen Major-Siegers in heimischen Medien bestätigt haben: "Er wird aus persönlichen Gründen nicht spielen", so Troicki.

Djokovic in möglicher Finalrunde dabei

"Er war unzählige Male für die Nationalmannschaft dabei, aber dieses Mal kann er nicht. Wenn wir es nach Málaga schaffen, wird er zu uns stoßen", erklärte der ehemalige Weltranglistenzwölfte. Die Gruppenphase für den Davis Cup 2022 wird vom 13. bis zum 18. September über die Bühne gehen, nur wenige Tage vor dem Laver Cup, wo Djokovic seine Teilnahme zugesagt hat.

Warum der Weltranglistensechste genau in Valencia fehlen wird, ist zur Stunde noch nicht bekannt. Seinen letzten Auftritt auf der ATP-Tour hat Djokovic in Wimbledon bestritten - und dort Grand-Slam-Titel Nummer 21 gewinnen können. An den derzeit stattfindenden US Open kann Djokovic aufgrund fehlender COVID-19-Impfung nicht teilnehmen.