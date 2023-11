Davis Cup Viertelfinale: Novak Djokovic vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft für seine serbische Mannschaft in der Viertelfinal-Partie gegen Großbritannien auf Cameron Norrie. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr im kostenlosen Livestream bei ServusTV On sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 22:37 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic (SRB) gegen Cameron Norrie (GBR)

Im Duell der beiden Nr. 1-Spieler zwischen Serbien und Großbritannien trifft der Weltranglistenerste Novak Djokovic auf Cameron Norrie, der im ATP-Ranking auf Position 18 geführt ist. Alle drei bisherigen Duelle gingen an den siebenfachen ATP-Weltmeister, lediglich zu einem Satzgewinn reichte es für Norrie im letzten Jahr in Wimbledon.

Djokovic vs. Norrie - hier gibt es einen Livestream

