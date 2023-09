Davis Cup: Wawrinka schießt gegen Piqué und die ITF

Stan Wawrinka war am Dienstag in Manchester nicht gut gelaunt. Und das hatte nicht nur sportliche Gründe.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 07:46 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka war in Manchester am Dienstag nicht glücklich

Das letzte Davis-Cup-Erlebnis von Stan Wawrinka vor diesem Dienstag in Manchester trug sich im Februar 2023 in Trier zu: Da war die Halle voll, Wawrinka konnte im entscheidenden Einzel gegen Daniel Altmaier den Einzug der Schweiz in die Zwischenrunde sichern. Die Stimmung beim Champion von 2014 war damals entsprechend auf einem Hoch.

Das hat sich wohl schon während der Partie gegen Ugo Humbert geändert, die Wawrinka ebenso glatt verlor wie das Doppel an der Seite von Marc-Andrea Huesler. 0:3 gegen Frankreich also, mit dem einzigen Satzgewinn von Dominic Stricker gegen Adrian Mannarino. Schlimm genug. Noch schlimmer aber: Die Matches haben beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Was Stan Wawrinka dann auch in einem an die ITF und den ehemaligen Davis-Cup-Vermarkter Gerard Piqué adressierten Tweet anprangerte.

Die Antwort von Piqué ließ nicht lange auf sich warten. Der spanische Fußball-Weltmeister, dessen Kosmos-Gruppe den Davis Cup seit diesem Jahr nicht mehr veranstaltet, wies darauf hin, dass die Zwischenrunde im vergangenen Jahr in Bologna, Valencia, Hamburg und Glasgow von mehr als 100.000 Fans beucht worden seien. Und also ein voller Erfolg waren.

Das wiederum ließ Wawrinka nicht unkommentiert stehen. Und zur Frage kommen: Wenn es so ein Erfolg gewesen wäre - warum wurde aus dem ursprünglichen 25-Jahre-Vertrag dann nur einer über fünf Jahre?

Immerhin: Am heutigen Mittwoch greifen die Hausherren aus Großbritannien ein. Da sollte die Halle einigermaßen voll sein.