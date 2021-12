Davis Cup: Wie geht es im kommenden Jahr weiter?

Um die Zukunft des Davis Cup ranken sich derzeit viele Gerüchte. Noch ist völlig unklar, wie es im kommenden Jahr weitergehen wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 20:35 Uhr

© Getty Images Wie wird es mit dem Davis Cup weitergehen?

Während dieser Tage in Madrid um die Davis-Cup-Trophäe gekämpft wird, soll hinter den Kulissen auch die Zukunft des ältesten Mannschatfswettbewerbs im Tennissport geklärt werden. Derzeit scheint bei den Verantwortlichen der ITF und von Kosmos allerdings noch einiges an Unklarheit zu herrschen: Am Donnerstag wurde eine für Sonntag anberaumte Pressekonferenz aus nicht näher erläuterten Gründen abgesagt.

Ursprünglich hätte bei diesem Medientermin wohl der Deal mit Abu Dhabi bekanntgegeben werden sollen. Wie mehrere Medien schon in der Vorwoche berichteten, wollen ITF und Kosmos das Finalturnier für fünf aufeinanderfolgende Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden und zu einem zweiwöchigen Event werden lassen.

Die Gruppenphase soll dabei noch in mehreren europäischen Städten über die Bühne gehen, ehe es für die entscheidende Phase nach Abu Dhabi geht. Dem Vernehmen nach wurde den Organisatoren nun genau dieser Punkt zum Verhängnis. "Soweit ich das mitbekommen habe, hat das (die Absage der Pressekonferenz, Anm.) weniger damit zu tun, dass Abu Dhabi als Standort inakzeptabel ist, als vielmehr mit der Logistik, während der vierzehntägigen Endrunde von Europa in den Nahen Osten zu fliegen", berichtete der für gewöhnlich gut informierte Journalist Simon Briggs.

Somit ist kurz vor Ende der diesjährigen Davis-Cup-Endrunde nach wie vor noch völlig unklar, wie es im kommenden Jahr weitergehen wird. Gerüchten zufolge könnte die Gruppenphase nun bereits im September stattfinden. Ein Plan, der bei Roger Federer und den Veranstaltern des Laver Cup wohl nicht auf allzu viel Gegenliebe stößt.