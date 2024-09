Davis Cup: Worum es heute noch geht!

Zwei Plätze sind für die Finalrunde des Davis Cups 2024 in Málaga noch offen. Spannend wird es dabei in Manchester und Bologna.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 09:18 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime und Frank Dancevic haben gute Aussichten auf eine Finalteilnahme

Die Davis-Cup-Zwischenrunde in Zhuhai hatte ja mindestens einen Vorteil: Etwa zur Mittagszeit in Europa konnte man schon einen Haken an die jeweiligen Ergebnisse machen. Und nachdem die USA und Deutschland schon nach zwei Spieltagen als Gruppenerste und -zweite feststanden, blieb an den letzten beiden Spieltagen die Spannung im überschaubaren Rahemn.

Nicht so in Manchester. Denn da geht es für die Hausherren heute um alles. Gegen Kanada muss für Jack Draper, Dan Evans und Co. nämlich ein 3:0-Sieg her. Sonts wird das nichts mit den Final Eight in Málaga. Das werden die Ahornblätter rund um Félix Auger-Aliassime aber nicht zulassen wollen - denn im Falle einer Niederlage ohne Matchgewinn wäre Kanada raus. Fix qualifiziert sind etwas überraschend schon die Argentinier - mit 2 Erfolgen und einer 6:3-Matchbilanz.

In Bologna wiederum drücken die Brasilianer heute den Italienern die Daumen. Sollten die für die Finalrunde bereits qualifizierten Titelverteidiger nämlich gegen die Niederlande mit 3:0 gewinnen, dann würde auch Brasilien nach Málaga fahren. Ansonsten wäre es die Mannschaft von Kapitän Paul Haarhuis.

In Valencia schließlich geht es “nur” noch um den Gruppensieg. Und den schnapsen sich Spanien und Australien untereinander aus.