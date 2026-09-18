Davis Cup: Zverev macht den Auftakt gegen Dodig

US-Open-Sieger Alexander Zverev wird beim Davis Cup am Wochenende gleich das Auftaktmatch für Deutschland bestreiten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 14:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev startet morgen für das deutsche Team gegen Mater Dodig

Der 29-Jährige trifft am Samstag im Zweitrunden-Duell mit Kroatien zunächst auf Matej Dodig, los geht es in Halle/Westfalen um 14.00 Uhr (kostenloser Livestream bei tennis.de). Im Anschluss bestreitet Daniel Altmaier das zweite Einzel gegen Dino Prizmic. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Am Sonntag steht das Doppel auf dem Programm, um 12.00 Uhr treffen die US-Open-Finalisten Kevin Krawietz und Tim Pütz auf Nikola Mektic und Mate Pavic, die Tokio-Olympiasieger. Für die weiteren Einzel wird das Personal vom Samstag durchmischt: Zverev trifft auf Prizmic, Altmaier auf Dodig.

Maximal sind diese fünf Matches angesetzt, wer drei Begegnungen für sich entscheidet, zieht in die Finalrunde ein. Diese steigt vom 24. bis zum 29. November im italienischen Bologna. Acht Mannschaften sind dann dabei, Gastgeber und Titelträger Italien hat sein Ticket bereits sicher. Deutschland konnte den Wettbewerb bislang dreimal gewinnen, der letzte Erfolg liegt allerdings schon 33 Jahre zurück.

Zverevs Teilnahme nur eine knappe Woche nach seinem erstmaligen Triumph bei den US Open bringt Deutschland die Favoritenrolle ein. Zuletzt hatte er 2025 für die Auswahl gespielt, als das DTB-Team im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden war. Bei der diesjährigen Erstrundenpartie gegen Peru in Düsseldorf fehlte er.



