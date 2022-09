Davis Cup: Zweimal Ymer zu viel für Schwartzman und Co.

Schweden hat in der Davis-Cup-Zwischenrunde am gestrigen Dienstag gegen Argentinien einen erfolgreichen Start hingelegt. Verantwortlich dafür waren die Gebrüder Ymer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.09.2022, 09:10 Uhr

© Getty Images Mikael Ymer hat gegen Diego Schwartzman überrascht

Die Zeiten, in denen Schweden seine Davis-Cup-Truppe aus einem Quartett von etwa Mats Wilander, Stefan Edberg, Anders Järryd und Joakim Nyström auswählen konnte, sind längst vorbei. Lediglich ein Spieler ist noch unter den besten 100 Profis der Welt klassiert: Mikael Ymer als Nummer 98. Andererseits gelten für den Davis Cup offenbar doch eigene Gesetze: Denn gegen Argentinien konnten Mikael und Bruder Elias Ymer gegen die deutlich besser klassierten Sebastian Baez und Diego Schwartzman beide Einzel gewinnen.

Zunächst schlug Elias im Duell der Nummern zwei Baez nach 2:26 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6 und 7:6 (4), danach brachte Mikael gegen Schwartzman mit einem deutlichen 6:2 und 6:2 den Sieg für die Skandinavier nach Hause. Dass Argentinien das Doppel mit Maximo Gonzalez und Horacio Zeballos für sich reklamierte, spielte für den Ausgang der Partie keine Rolle.

Auger-Aliassime verliert

Ordentlich zu kämpfen hatten auch die Kanadier, die in Valencia gegen Südkorea ran mussten: Zunächst brachte Vasek Pospisil die Ahornblätter mit einem 4:6, 6:1 und 7:6 (5) gegen Hong Seong-Chang in Führung, danach musste sich Félix Auger-Aliassime einigermaßen überraschend Kwon SoonWoo mit 6:7 (5) und 3:6 geschlagen geben. Pospisil und Auger-Aliassime traten gemeinsam zum Doppel an, gewannen dieses gegen Nam Ji Sung und Song Min-Kyumit 7:5, 5:7 und 6:3. Südkorea hatte Österreich die Teilnahme an der Zwischenrunde im Davis Cup 2022 verbaut.

In Glasgow setzten sich am ersten Tag die Niederländer gegen Kasachstan mit 2:1 durch, in Hamburg hatten die Australier beim 3:0 gegen Belgien nur wenige Probleme.