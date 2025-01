ATP-Rankings: De Minaur nimmt Rublevs Platz ein

Direkt zu Beginn des neuen Jahres geht es spannend zu im Herrenbereich. Alex De Minaur zieht an Andrey Rublev vorbei und Kei Nishikori ist zum ersten Mal seit 2022 wieder unter den Top-100 der Welt zu finden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 19:22 Uhr

© Getty Images De Minaur springt zu Jahresbeginn einen Ranglistenplatz nach oben

Für Rublev fing das neue Jahr ernüchternd an. Als Topgesetzter des ATP-Tour-250-Turniers in Hong Kong verlor der Russe direkt sein erstes Match. Als Titelverteidiger angereist kostete ihm diese Niederlage 250 Punkte, die de Minaur dankend annahm und an dem Russen vorbeizog. Der Australier fuhr zum Saisonbeginn zwei Siege beim United Cup ein und wird somit auch bei seinem Heim-Slam in Melbourne als achtgesetzter an den Start gehen.

Dass die Form vor Beginn der Australian Open stimmt, zeigte Alex de Minaur derweil auch am Mittwoch in Melbourne. Da gewann er nämlich ein verkürztes Schaukampf-Match gegen Carlos Alcaraz.

Noch lange nicht genug: Nishikori auf dem Weg zur gewohnten Form?

Nishikori hätte zu Beginn des Jahres (fast) keinen besseren Start erwischen können. Der mittlerweile 35-jährige Japaner brachte bei dem 250er-Event in Hong Kong ein unglaubliches Level auf den Platz und zog erstmals seit sechs Jahren wieder in ein Finale auf der ATP-Tour ein. Trotz der knappen Endspielniederlage gibt es allen Grund zur Freude, denn die ehemalige Nummer vier der Welt ist zurück in den Top-100 der Welt. Nishikori machte einen Sprung von 34 Plätzen und steht damit auf Rang 74.

Mit diesem Aufwind geht für Nishikori zu den Australian Open, wo der sympathische Japaner bereits heute im Ramen des Red Bull-Showturniers auf den australischen Plätzen aufschlug. Es wird erst das dritte Grand-Slam-Turnier sein, das der 12-fache Titelträger seit Beginn der Saison 2022 bestritten hat. Neun Majors in Folge musste der von Verletzungen geplagte Nishikori auslassen.

Joao Fonesca: Ein Karrierehoch jagt das nächste

Auch für den #NextGen-ATP-Finals-Sieger gibt es weiterhin nur eine Richtung: Immer weiter nach oben. Der 18-Jährige begann das Jahr 2025 mit dem Titelgewinn des ATP Challenger Tour-Events in Canberra. Fonseca spielte bei dem Challenger in Australien makellos, holte sich ohne Satzverlust die Trophäe und 32 Ranglistenplätze, die ihn auf Rang 113 der Welt brachten.