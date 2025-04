ATP-Masters Monte-Carlo live: Jan-Lennard Struff vs. Valentin Vacherot im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft am heutigen Sonntag in der ersten Runde beim ATP Masters-Turnier in Monte-Carlo auf Valentin Vacherot. Das Match gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 15:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff greift bereits am Sonnatg beim Masters-Turnier in Monte Carlo ein.

Für Jan-Lennard Struff beginnt das Turnier in Monte-Carlo bereits am heutigen Sonntag. In der ersten Hauptrunde trifft der gebürtige Warsteiner auf den Monegassen Valentin Vacherot, der mit einer Wildcard am hochdotierten Turnier an der südfranzösischen Küste an den Start geht.

Jan-Lennard Struff ist in der Weltrangliste mit Rang 49 ganze 210 Ränge besser platziert als sein heutiger Gegner. Die Favoritenrolle sollte also klar bei der deutschen Nummer zwei liegen. Direkte Duelle der beiden Spieler gab es bisher keine.

Zu den besten Quoten

Struff vs. Vacherot – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Valentin Vacherot gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Einzel-Tableau in Monte Carlo