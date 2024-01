WTA: Elina Svitolina kommt nach Linz

Elf Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Linz wird Elina Svitolina in wenigen Wochen endlich wieder in der oberösterreichischen Landeshauptstadt aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 13:53 Uhr

Sie ist ein absoluter Publikumsliebling der WTA-Tour, gehörte bereits zu den Top3 der Weltrangliste und wurde vor kurzem zur „Comeback-Spielerin des Jahres 2023“ gekürt: Der ukrainische Superstar Elina Svitolina wird heuer beim Upper Austria Ladies Linz aufschlagen! „Ich habe mich sehr über die News gefreut, dass Linz ein 500er-Upgrade bekommen hat. Das Event hat es sich sehr verdient. Es ist ein legendäres europäisches Hallenturnier mit großer Tradition, einem tollen Publikum und echter Wohlfühlatmosphäre“, sagt die 29-Jährige. Sie nimmt zum zweiten Mal in ihrer Karriere am Linzer Damentennis-Klassiker teil: „Zuletzt habe ich im Jahr 2013 hier aufgeschlagen – deshalb wurde es endlich Zeit, dass ich zurückkehre!“

Das 33. Upper Austria Ladies Linz findet vom 28. Jänner bis 4. Februar im Design Center Linz erstmalig in der WTA-500er-Kategorie statt. Angeführt wird die Meldeliste von der Wimbledon-Siegerin und Weltranglisten-Siebten Marketa Vondrousova (Tschechien).

Svitolina sammelte bereits 17 WTA-Titel und verdiente knapp 23 Mio. US-Dollar Preisgeld

Svitolina kehrte im April 2023 nur fünfeinhalb Monate nach der Geburt ihrer Tochter Skaï auf die WTA-Tour zurück und spielte eine furiose Comeback-Saison, gekrönt mit dem WTA-Titel in Straßburg, dem Halbfinaleinzug in Wimbledon und der Viertelfinalteilnahme bei den French Open. Verdientermaßen wurde sie deshalb von der WTA kürzlich als „Comeback Player of the Year“ ausgezeichnet.



Auch zum Jahresbeginn 2024 präsentiert sich Svitolina in Topform: In Auckland (Neuseeland) musste sie sich am (gestrigen) Sonntag erst im Finale in drei Sätzen der ehemaligen Linz-Siegerin „Coco“ Gauff geschlagen geben (7:6, 3:6, 3:6). Aktuell wird die ehemalige Weltranglisten-Dritte auf Rang 23 geführt. In ihrer bisherigen Laufbahn gewann sie insgesamt 17 WTA-Titel und knapp 23 Millionen US-Dollar Preisgeld. Verheiratet ist sie seit Sommer 2021 mit dem französischen Fanliebling Gaël Monfils; die beiden gelten als DAS Traumpaar der Tennisszene, sie begeistern die internationale Tennis-Community mit ihrem gemeinsamen Instagram-Account @g.e.m.s.life. Die gemeinsame Tochter Skaï wurde im Oktober 2022 geboren. Svitolina hat seit 2019 eine eigene Stiftung, die Elina Svitolina Foundation, mit der sich die Frau aus Odessa sehr stark für die Förderung ukrainischer Tennistalente engagiert. Ihr Kindheitsidol war US-Star Andre Agassi, dem sie mit ihrer Spielweise etwas ähnelt. Die Konterspielerin Svitolina kann die Bälle sehr früh nehmen, spielt gern mit dem Tempo der Gegnerin, ist extrem laufstark, konstant und hat viel Finesse in ihrem Spiel.

Svitolina schwärmt von Linz: „Eine sehr charmante Stadt"

Turnierdirektorin Sandra Reichel freut sich über Svitolinas Zusage: „Elinas Tennis auf dem Platz ist inspirierend und mitreißend, aber genauso ist sie eine unheimlich beeindruckende Persönlichkeit neben dem Platz. Ich bewundere sie sehr – dafür, wie selbstverständlich sie ihre Doppelrolle als Mutter und Weltklasse-Athletin meistert, für ihr soziales Engagement und dafür, dass sie einerseits ein großes Entertainment-Talent besitzt – nicht zuletzt auf Social Media – und zugleich ein sehr reifer Mensch von großer Ernsthaftigkeit ist. Ich bin sehr happy darüber, sie bei uns in Linz präsentieren zu können!“ Bei Svitolina ist die Vorfreude auf ihr Linz-Comeback ebenfalls groß: „Ich mag Österreich mit seiner Kultur und seiner Natur. Linz ist eine sehr charmante Stadt.“