Dominic Thiem erhält Kopie des US-Open-Siegerpokals

Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat Dominic Thiem Weihnachten im Kreis seiner Familie verbracht. Dabei erhielt ein ganz besonderes Geschenk: Eine Kopie der Trophäe, die er für den Turniersieg bei den US Open erhielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.12.2020, 17:19 Uhr

"Mein schönstes Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum ist heuer der US-Open-Pokal", schrieb Thiem auf seiner Homepage. Drei Monate nach seinem Finalsieg über Alexander Zverev traf der Pokal in Österreich ein.

"Der berühmte Juwelier Tiffany auf der Fifth Avenue in Manhattan fertigte in akribischer Kleinarbeit ein Duplikat der Trophäe an", schrieb Thiem. Ein eigener Sicherheitsdienst habe ihm "das Schmuckstück" persönlich in Lichtenwörth überreicht. "Großes Kino!"

Der Pokal macht Lust auf mehr. "Ich will einen weiteren Grand Slam holen, das hat für mich oberste Priorität", so Thiem. Der Platz an der Spitze der ATP-Weltrangliste sei ihm nicht so wichtig wie ein zweiter Major-Titel, auch wenn dieses Ziel "ebenfalls ganz oben" auf seiner Liste stehen würde. "Doch ein weiterer Major-Sieg zählt in meinem persönlichen Ranking fast mehr."

Aktuell liegt Thiem auf Rang drei mit 9.125 Punkten. Auf den zweitplatzierten Rafael Nadal fehlen ihm 725 Punkte. Novak Djokovic führt das Ranking mit 12.030 Zählern an, der Unterschied macht aktuell 2.905 Punkte aus.

Thiems Plan für den Saisonstart

Für seine nächsten Ziele trainierte der 27-Jährige auch während der Weihnachtsfeiertage, vor allem für die Kondition. Nach Silvester werden "intensiver Tennis gespielt". Am 13. Jänner fliegt Thiem nach Melbourne, wo er "unter strengen Sicherheitsmaßnahmen" den Feinschliff holen möchte. Am 8. Februar beginnen die Australian Open, wo Thiem 2020 erst im Finale Novak Djokovic in fünf Sätzen unterlegen war.

So schwierig im auslaufenden Jahr die Umstände aufgrund der Pandemie waren, so erfolgreich bilanziert Thiem: "Wir blicken auf ein kurioses Jahr zurück, doch aus sportlicher Sicht verlief 2020 für mich echt sensationell. Mit dem Einzug ins Endspiel der Australian Open hatte ich die Saison begonnen, mit dem Finale beim Masters in London das Jahr

abgeschlossen. Mein Titel Mitte September bei den US Open überstrahlte natürlich alles. In New York konnte ich mir mit dem ersten Grand-Slam-Titel meinen Kindheitstraum erfüllen - unbeschreibliche Momente."