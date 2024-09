Denis Shapovalov: Ein seltener Moment der Freude

Denis Shapovalov hat am Dienstag im kanadischen Team einen guten Start hingelegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 13:14 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov hat 2024 noch nicht viele Erfolge gefeiert

Viele kanadische Fans waren am gestrigen Dienstag in Manchester nicht am Start. Aber bei den wenigen bedankte sich Denis Shapovalov nach seinem beeindruckenden Erfolg gegen Francisco Cerundolo in der Zwischenrunde sehr herzlich. Wenige Augenblicke zuvor hat die Reaktion von Shapovalov auf das 7:5 und 6:3 aber auch gezeigt: Dieser Sieg war ihm wichtig.

Denn so viele hat es in der laufenden Saison noch nicht gegeben.

Exakt 15 Matchsiege hat der Linkshänder in dieser Saison lediglich gefeiert, bei immerhin schon 20 Niederlagen. Das ergibt selbst in kanadischen Dollar nur Weltranglisten-Platz 100. Den letzten Erfolg gab es im Achtelfinale von Washington gegen Miomir Kecmanovic, ein Match später folgte die etwas eigenartige Disqualifikation in der Endphase der Partie gegen Ben Shelton.

Shapovalov gewinnt mit Kanada 2022 in Málaga

Bei den US Open hat Denis Shapovalov einen Begegnung mit Carlos Alcaraz versäumt. Weil er in Runde eins gegen Botic van de Zandschulp in drei Sätzen verlor. Der Niederländer machte daraufhin das Beste aus dem Treffen mit Alcaraz, schickte den spanischen New-York-Champion von 2022 grußlos nach Hause.

Im Davis Cup war Denis Shapovalov zuletzt 2022 im Einsatz. Und das mit Erfolg. Auch wenn den Löwenanteil der kanadischen Punkte dereinst in Málaga Félix Auger-Aliassime eingefahren hat. Zumindest die Qualifikation für die Final Eight sollte in Manchester gelingen. Die weiteren Gegner sind die Hausherren aus Großbritannien und die Finnen. Letztere müssen allerdings ohne ihren Spitzenmann Emil Ruusuvuori auskommen.