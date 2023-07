Denis Shapovalov und Mirjam Björklund haben sich verlobt!

Denis Shapovalov hat gefragt - und Mirjam Björklund hat „ja“ gesagt. Das nächste Power-Couple im Tennissport schickt sich an, den Bund für´s Leben einzugehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 17:53 Uhr

Denis Shapovalov und Mirjam Björklund

Zunächst einmal: Die allerherzlichsten Gratulationen auch von dieser Stelle aus an Denis Shapovalov und Mirjam Björklund, die sich irgendwo in Meeresnähe (vielleicht in Schweden?) einander versprochen haben. Herrlich, wenn die Liebe im Tennissport dermaßen grandiose Früchte trägt.

Was uns aber fast noch mehr begeistert, ist das Outfit der beiden Jung-Verlobten. Denn genau so gehen diese verrückten Leute heutzutage offenbar an den Strand. Denis im feinen Zwirn, Mirjam naturgemäß auch in der Einserpanier. Und, weil grad Zeit ist, lungert auch noch ein Fotograf in der Nähe jener Location herum, an der unser kanadischer Lieblings-Linkshänder (Daniel Nestor möge uns das verzeihen) den klischeefreien Kniefall wagt.

Nun, da spricht nichts anderes als der pure Neid aus diesen Zeilen. Auf dass diese Verbindung ähnlich inspirierend wirkt wie jene zwischen Elina Svitolina und Gael Monfils. Letzterer hat zwar viel zu oft mit seinem Körper zu kämpfen - Elina aber trumpfte zuletzt in Wimbledon mit dem Halbfinal-Einzug groß auf. So weit ist Denis Shapovalov ja unverlobt auch schon gekommen.