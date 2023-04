Der 46. Porsche Tennis Grand Prix: Ein Event für die ganze Familie

Ein Weltklasseturnier als Event für die ganze Familie: Beim 46. Porsche Tennis Grand Prix erleben alle Tennisfans wieder einen spannenden Mix aus Spitzensport und Unterhaltung. Neun Spielerinnen aus den Top 10 sind am Start, mit 16 aus den Top 20 der Weltrangliste weist das Starterfeld des Traditionsturniers vom 15. bis 23. April in der Stuttgarter Porsche-Arena erneut Grand-Slam-Niveau auf. Die Gewinnerin des Finales erhält als Hauptpreis einen Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Hier die wichtigsten Zahlen und Fakten.

von PM/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 13:45 Uhr

© Porsche

„Der Porsche Tennis Grand Prix ist seit mehr als 40 Jahren fest in der Region Stuttgart verankert und einer der Höhepunkte im sportlichen und gesellschaftlichen Leben“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Mit seiner Klasse strahlt er in die ganze Welt und ist dadurch ein tolles Aushängeschild für Porsche. Wir freuen uns, den Menschen in der Region auch in diesem Jahr wieder die besten Spielerinnen der Welt in der Porsche-Arena präsentieren zu können."

Die Weltelite kommt nach Stuttgart

Mit der Titelverteidigerin und Weltranglistenersten Iga Swiatek (Polen) an der Spitze tritt die Weltelite nahezu geschlossen in der Porsche-Arena an. Weitere Top-10-Spielerinnen sind Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka (Nr. 2), Ons Jabeur (Tunesien/4), die Gewinnerin der WTA Finals 2022 Caroline Garcia (Frankreich/5), Coco Gauff (USA/6), Wimbledon-Champion Elena Rybakina (Kasachstan/7), Daria Kasatkina (8), Maria Sakkari (Griechenland/9) sowie die Stuttgart-Siegerin von 2019 Petra Kvitova (Tschechien/10). Insgesamt schlagen sieben Grand-Slam-Siegerinnen auf, darunter Porsche-Markenbotschafterin Emma Raducanu (Großbritannien).

Tatjana Maria und Jule Niemeier mit Wildcard im Hauptfeld

Dank einer Wildcard stehen mit Jule Niemeier und Tatjana Maria, die am vergangenen Wochenende das WTA-Turnier in Bogota gewann, die derzeit besten deutschen Spielerinnen direkt im Hauptfeld. Emma Raducanu und die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa (Spanien) erhalten eine Top-20-Wildcard. In der stark besetzten Qualifikation des WTA-500-Turniers kehrt die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki nach langer Verletzungspause auf die große Tennis-Bühne zurück. Sie wird ebenso mit einer Wildcard ausgestattet wie die deutsche Nachwuchsspielerin Noma Noha Akugue vom Porsche Talent Team.

Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo als elektrisierender Hauptpreis

Die Siegerin des 46. Porsche Tennis Grand Prix fährt mit einem neptunblauen Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo aus Suttgart los: Der praktische Allrounder unter den Elektro-Sportwagen beeindruckt mit tollem Design, überlegener Leistung und großer Reichweite. Seine Leistung beträgt bis zu 460 kW (625 PS), die Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu 560 kW (761 PS). In 2,8 Sekunden beschleunigt die leistungsstärkste Version des Sport Turismo von 0-100 km/h. Die Reichweite (WLTP) liegt kombiniert zwischen 430 und 458 Kilometer. In der Turnierwoche steht der Sportwagen als Motivation für die Spielerinnen gut sichtbar auf einem Podest am Centre-Court - mehr Motivation geht nicht!

„Asse für Charity“: Porsche spendet für Ukraine-Hilfe

75 Jahre Porsche Sportwagen: Die Aktion „Asse für Charity“ im Rahmen des Porsche Tennis Grand Prix steht diesmal ganz im Zeichen dieses Jubiläums. „Für jedes geschlagene Ass werden wir 356 Euro spenden. Die Summe ist angelehnt an den ersten Porsche 356“, sagt Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik der Porsche AG. „Damit setzt Porsche wieder einen Impuls für gesellschaftliche Verantwortung und spendet Geld für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.“ Die Stiftung Agapedia, der Landessportverband Baden-Württemberg sowie die Ferry-Porsche-Stiftung fördern mit dem Spendenbetrag Projekte der Ukraine-Hilfe.

Racket Sports World feiert spannende Premiere

Im Rahmenprogramm des Porsche Tennis Grand Prix erleben die Besucher erstmals die Racket Sports World, ein einmaliges Festival der Schlägersportarten. Geboten wird ein Mitmach- und Erlebnisprogramm rund um die Sportarten Tennis, Padel, Tischtennis, Badminton und Touchtennis. Sportliche Höhepunkte in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle sind der Yonex One Tennis-Point Grand Prix, das Badminton-Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine (Sonntag, 23. April, 12 Uhr) sowie die erste Deutsche Meisterschaft im Touchtennis. Auch Autogrammstunden der Stars sind wieder Bestandteil des attraktiven Rahmenprogramms. Einen Genuss für die Sinne verspricht der Auftritt des weltberühmten Stuttgarter Balletts vor dem Finale auf dem Centre-Court.

Showmatch mit Andrea Petkovic

Unter dem Motto „Next Gen, please“ findet am Montag, 17. April nach dem zweiten Hauptspiel auf dem Centre-Court ein besonderes Showmatch statt: In einem Doppel fordern junge Spielerinnen aus den DTB-Nachwuchsteams Andrea Petkovic und Anna-Lena Herzgerodt (ehemals Grönefeld) als Vertreterinnen der „goldenen Generation“ heraus. Gecoacht werden die Teams von Chef-Bundestrainerin Barbara Rittner und Anke Huber, der Sportlichen Leiterin und zweimaligen Titelträgerin des Porsche Tennis Grand Prix.



Im Anschluss gibt es ein musikalisches Highlight auf dem Centre-Court der Porsche-Arena: Shootingstar Loi präsentiert neben ihrem Tophit „Gold“ noch weitere Songs aus ihrem Repertoire.

Multimediale Erlebniswelt für Tennisfans

Auch wer den Porsche Tennis Grand Prix nicht live in der Porsche-Arena verfolgen kann, muss auf keinen Ballwechsel verzichten. Das Turnier wird in Deutschland von Eurosport, Tennis Channel und Porsche Tennis TV live übertragen. Das Angebot von Porsche Tennis TV auf der Turnierwebpage porsche-tennis.com wird durch die Übertragung von den Trainingsplätzen und Blicken hinter die Kulissen erweitert. Start der Übertragungen ist am Montag um 12 Uhr. Die beiden Halbfinalspiele im Einzel finden am Samstag um 14 Uhr und 16 Uhr statt, das Endspiel beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Die einzelnen Übertragungszeiten stehen auf der Turnierwebsite. International wird der Porsche Tennis Grand Prix in mehr als 100 Ländern zu sehen sein.

Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup

Vor dem ersten Aufschlag beim Porsche Tennis Grand Prix ist das Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup im Einsatz: In der Qualifikationsrunde trifft es am 14. und 15. April in der Porsche-Arena auf Brasilien. Das Team von Bundestrainer Rainer Schüttler nimmt diese schwierige Aufgabe in Bestbesetzung in Angriff – mit Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund, Anna Lena Friedsam sowie Eva Lys aus dem Porsche Talent Team. Das Siegerteam ist für die Finalrunde im November qualifiziert.

Kartenvorverkauf

Tribünen- und VIP-Tickets für den 46. Porsche Tennis Grand Prix vom 15. bis 23. April in der Porsche-Arena sind beim Easy Ticket Service erhältlich – im Internet unter www.easyticket.de oder telefonisch unter 0711 / 2 55 55 55. Dort gibt es auch separate Karten für den Publikumsbereich mit der Racket Sports World.