Porsche Tennis Grand Prix: Elena Rybakina gewinnt den Titel!

Elena Rybakina (WTA-Nr. 4) hat erstmals den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Im Finale des WTA-Turniers in Stuttgart siegte sie gegen Marta Kostyuk in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 14:35 Uhr

Elena Rybakina

Eine gute Länge plus Geschwindigkeit: Wer das im Tennis hinbekommt, ist nur schwer zu schlagen.

Aktuellstes Beispiel: Elena Rybakina. Die Kasachin brachte diese Kombination im Finale des Porsche Tennis Grand Prix fast durchweg auf den Court. Ergebnis: ein doch klarer 6:2, 6:2-Sieg über Marta Kostyuk, die zu selten aus der Defensive herauskam, kaum eigene Akzente setzen konnte.

Rybakina startete direkt mit einem Break ins Match (lange Returns!), bei eigenem Aufschlag ließ sie vor allem im ersten Durchgang überhaupt nichts zu (Geschwindigkeit!). Einzig im zweiten Durchgang beim 3:2 musste sie drei Breakchancen abwehren, Chancen für Kostyuk, vielleicht doch noch etwas ausrichten zu können. Dem war nicht so, Rybakina gelang indes noch ein zweites Break zur Vorentscheidung. Kostyuk, die Kämpferin, steckte zwar nicht auf, wehrte drei Matchbälle ab - am Ende aber nutzte Rybakina Chance Nummer 4 zum Sieg.

Rybakina hatte sich im gesamten Turnierverlauf stark präsentiert, allerdings in allen drei Matches bis ins Finale über drei Sätze gehen müssen - gegen Veronika Kudermetova, Jasmine Paolini und im Halbfinale gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. Rybakina war die erste Spielerin, die Swiatek beim Porsche Tennis Grand Prix schlagen konnte.

Rybakina nimmt auf der Beifahrerseite Platz

"Ich möchte Marta gratulieren, zu einem tollen Turnier, einer tollen Saison. Und natürlich meinem Team", so Rybakina bei der Siegerehrung. "Es war schön, jedes Match hier zu spielen."

"Das ist definitiv eines der besten Turniere der Welt", sagte Kostyuk. "Ich gratuliere Elena, sie spielt eine tolle Saison." Auch ihr eigenes Team bekam Lob - "danke, dass ihr an meiner Seite steht. Ich bin zudem so stolz darauf, so viele ukrainische Flaggen hier zu sehen, die gesamte Woche über."

Bei der traditionellen Einfahrt des Sieger-Porsches, einem fliederfarbenen Taycan 4S Sport Turismo, nahm Rybakina allerdings nur auf der Beifahrerseite teil - sie bastelt noch an ihrem Führerschein. Porsche-Chef Oliver Blume kümmerte sich schließlich selbst darum.

Kostyuk kratzt an den Top 20

Aber auch für Kostyuk geht ein tolles Turnier zu Ende, in dem sie mehr als zehn Stunden auf dem Platz stand, gegen Qinwen Zheng bereits fünf Matchbälle abwehren musste. Und im Viertelfinale gegen Coco Gauff trotz sieben vergebener Matchbälle die Nerven behielt.

Kostyuk wird dank ihres starken Saisonbeginns auch im Ranking weiter klettern und ab Montag die Nummer 21 der Welt stellen.

