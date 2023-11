Der alte Mann kann es noch: Fognini ringt Bublik nieder

Fabio Fognini befindet sich auf der Zielgeraden seiner Karriere – und setzt noch das ein andere Ausrufezeichen. Beim Turnier in Metz hat er den an Nummer eins gesetzten Alexander Bublik ausgeschaltet. Mit einem wahren Kraftakt über fast drei Stunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 01:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Fabio Fognini hat im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Metz den an Nummer eins gesetzten Alexander Bublik in einem furiosen Match besiegt, in dem er drei Matchbälle abgewehren konnte. Der Italiener gewann mit 4:6, 7:6 (7) und 7:6 (5) nach fast drei Stunden.

Der 36-jährige Fognini lag im ersten Satz schnell mit 1:5 hinten. Der Italiener kam zwar noch einmal ran, den Satzverlust konnte er aber nicht mehr verhindern. Im zweiten Satz schlug Bublik beim 6:5 zum Match auf. Einen Matchball konnte Bublik jedoch nicht nutzen und gab sein Service mit einem Doppelfehler ab. Im Tie-Break wehrte Fognini zwei weitere Matchbälle ab und holte sich den Tie-Break 9:7.

Wieder die Entscheidung im Tie-Break

Im dritten konnte sich kein Spieler absetzen, obwohl jeder ein Break schaffte, Es ging wieder in den Tie-Break. Hier nutzte der Italiener seinen ersten Matchball zum 7:5 im Tie-Break.

Damit steht Fognini im Viertelfinale von Metz, wo er auf den Sieger der Partie zwischen dem an Nummer sechs gesetzten Lorenzo Sonego und dem jordanischen Qualifikanten Abedallah Shelbayh trifft.